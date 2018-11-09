В Абинском районе «штрафников» ловят общими силами

Работники Абинского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю провели совместное мероприятие с сотрудниками Госавтоинспекции и муниципалитета. Цель мероприятие – выявление автомобилистов, являющихся должниками по штрафам ГИДББ, налогам и сборам, алиментным и кредитным платежам, за услуги ЖКХ и т.д.

Совместное дежурство на оживленной трассе длилось несколько часов. За это время аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» сигнализировал о приближении автомобиля должника 14 раз. Нужные транспортные средства останавливали госавтоинспекторы, после чего с автомобилистами начинали работать судебные приставы. Гражданам давалось два варианта оплаты задолженностей: в пятидневный срок с помощью квитанции или на месте с использованием сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств», либо через портал «Госуслуги».

Подобные совместные дежурства на дорогах проводятся абинчанами регулярно. Отметим, что именно Абинский район стал в прошлом году «пилотным»: на его территории отрабатывались тонкости использования АПК «Дорожный пристав» для выявления автомобилей, зарегистрированных на должников. В итоге опыт работы с «Дорожным приставом» был признан успешным и распространен на весь Краснодарский край.