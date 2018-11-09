Экзамен на право ношения оружия

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел зачет на право ношения огнестрельного оружия. Зачет сдавали восемь работников ведомства. Их знания проверялись комиссией под председательством заместителя руководителя УФССП России по Краснодарскому краю – заместителя главного судебного пристава Краснодарского края В.Ю. Барабанщикова.

В ходе зачета экзаменуемые ответили на вопросы по материальной части оружия, продемонстрировали свое знание законодательства, регламентирующего оборот оружия, а также прошли психологическое тестирование. Все восемь участников зачета его успешно сдали и получили право на несение службы с боевым ручным стрелковым оружием.