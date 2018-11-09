ОНФ в Краснодарском крае выявили нарушения при выполнении работ по проекту благоустройство городской среды

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают серию выездных мероприятий по районам Краснодарского края с целью мониторинга благоустройства городской среды. На этот раз общественники посетили пять районов края и город Армавир.

Положительные результаты показали сразу четыре района: Новокубанский, Мостовский, Курганинский и Отрадненский, где эксперты ОНФ отметили своевременное и качественное выполнение работ по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Также представители Народного фронта отметили тесное взаимодействие жителей и подрядчиков в вышеуказанных районах. Результат проделанных на объектах работ удовлетворил всех заинтересованных лиц.

По прибытию активистов ОНФ в станицу Вознесенскую Лабинского района на объекте работы не велись, по факту готовность данной площадки составляла не более 30%. Общественники обратили внимание, что объект может быть не сдан в установленные сроки (15 декабря 2018г.). Вместе с тем, показатели, отправленные в краевую администрацию, превышают выполненные по факту работы. Кроме того, обязательный на каждом участке строительных работ паспорт объекта со всеми необходимыми контактами активисты ОНФ не обнаружили.

«Важным нарушением, которое уже не единожды выявлялось активистами Народного фронта, является отсутствие паспорта объекта (строительно-информационный стенд). Масса жалоб, поступающих от горожан во время рейдовых мероприятий, проводимых нашими экспертами, поступает из-за отсутствия коммуникаций между гражданами и подрядчиком. Причина этому – компания-подрядчик не устанавливает информационное табло, что препятствует возможности высказать предложения и замечания заказчику, а также противоречит действующему законодательству, а именно условиям «СП 48.13330.2011 организация строительства п.6.2.8.1», – прокомментировал эксперт Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в регионе Дмитрий Ковтуненко.

В городе Армавир эксперты ОНФ проинспектировали восемь объектов, ни на одном из них строительно-информационного стенда обнаружено не было. Нулевой цикл выведен на общественной территории «Комсомольский сквер»: распланирован участок и намечены бордюры. Несмотря на то что задача стоит масштабная, работу вели всего семь человек и две единицы техники.

Много жалоб поступило в отношении дворовых территорий: качество укладки асфальта не соответствует нормам. Невооруженным взглядом видно, что вкатывали материал холодным, также отсутствует связующий битум, из-за чего появились трещины. Проект объекта по адресу: улица Ефремова, 133, не согласовывался с жителями, в связи с чем зона благоустройства двора располагается не там, где необходимо жильцам.

В адрес главы муниципального образования города Армавир эксперты Народного фронта направили письмо с рекомендациями разобраться в сложившейся ситуации. Все объекты, работы на которых ведутся с нарушениями стандартов и норм, эксперты ОНФ на Кубани продолжают держать на особом контроле.

В адрес главы муниципального образования города Армавир, экспертами Народного фронта было направлено письмо с указанием разобраться в сложившейся ситуации. Кроме того, все объекты, работа на которых ведется с нарушениями стандартов и норм определенных государственными органами власти эксперты ОНФ на Кубани взяли под особый контроль.