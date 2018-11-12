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На участках улиц Путевой и Седина изменится организация дорожного движения

Понедельник, 12 ноября 2018 08:21
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С 1 декабря на улице Путевой, на участке от Седина до Коммунаров, по обеим сторонам дороги и на Седина, на участке между пер. Крестьянским и ул. Путевой, также по обеим сторонам будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобильного транспорта.

«Изменения в организации движения автотранспорта на участках улиц вводятся для увеличения пропускной способности ул. Путевой, Коммунаров, им. Седина. Возможность припарковать автомобили сохранится на участке ул. им. Седина от ул. Промышленной до пер. Крестьянского со стороны клинической инфекционной больницы. В целом ограничительные меры применяются для исключения стоянки транспорта на проезжей части участков улиц и тем самым предотвращения помех другим участникам дорожного движения», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы по установке дорожных знаков «Остановка запрещена» должны быть выполнены до 1 декабря, вместе с ними будут установлены знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», — сообщает пресс-служба мэрии.

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