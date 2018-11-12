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В Сочи экстренные службы перешли на режим повышенной готовности

Понедельник, 12 ноября 2018 08:25
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В Сочи вслед за Краснодаром спасатели объявили экстренное предупреждение. Мэр города поручил перевести все службы в режим повышенной готовности. Это связано с резким усилением ветра, которое ожидают в ближайшие сутки.

В понедельник жители и гости города-курорта ощутят ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Спасатели просят выбирать для прогулок безопасные маршруты, по возможности не подходить близко к морю и избежать походов в горы. Автовладельцам советуют не парковать свои машины под деревьями и рекламными баннерами, которые при сильном порыве ветра могут просто рухнуть на землю.

В случае происшествий сразу звоните с мобильного телефона по номеру 112.

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