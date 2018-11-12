15 призывников из Краснодарского края отправятся служить в Президентский полк в Кремле

Военный комиссариат Краснодарского края завершил отбор призывников, которые в ходе призывной кампании «Осень-2018» будут направлены для прохождения военной службы по призыву в Президентский полк.

15 юношей прошли тщательный отбор на конкурсной основе, успешно преодолев профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание при отборе уделялось физическим данным призывников — каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см. Также многое значил морально-психологический облик будущих защитников Отечества — в частности, обладатели татуировок, сережек и пирсинга к отбору не допускались.

Торжественная отправка призывников для прохождения военной службы в Президентском полку в Кремле ожидается во второй декаде ноября.