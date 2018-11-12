В «Парке будущего» открыта новая компетенция - «Ремесленная керамика»!

В ВДЦ "Смена" состоялось открытие нового павильона компетенции "Ремесленная керамика" в центре профессий "Парк будущего". "Смена" стала первым центром, в котором направление керамики будет изучаться как профессия. Мальчишки и девчонки смогут не просто прикоснуться к декоративно-прикладному искусству, но и узнать о технологиях производства керамических изделий.

Павильон оснащен современным оборудованием, позволяющим сделать процесс обучения высокотехнологичным. Первым, кто его опробовал, стал руководитель ВДЦ "Смена" Хамзат Дурдиев, который своими руками изготовил пиалу из глины на гончарном круге. Хамзат Шамильевич поделился впечатлениями:

"Как и в любом ремесленном деле - лучше самому попробовать, чем слушать объяснения без практики. Все процессы превращения глины в предмет искусство я ощутил сегодня, взяв ее в руки, менялся вместе с ней. При этом очевидно, что это ремесло, которое требует глубоких знаний по физике, химии, художественного таланта...Здорово, что ребята за время обучения на данном направлении смогут погрузиться в профессию, изучить работу с оборудованием, понять такие тонкости: температуру обжига, структуру материалов, различные техники".

Специалисты уверены, что открытие компетенции «Ремесленная керамика» в "Смене" и ее развитие в движении Worldskills Russia даст огромный толчок к развитию керамического дела в России.

Руководитель Академии керамики из Санкт-Петербурга Сергей Домницкий рассказал о том, что ждет сменовцев на занятиях:

"В течение каждой смены ребята будут применять элементы ремесла. Они освоят технологии изготовления гончарных изделий, в том числе создадут клеймо, гипсовые заготовки. В итоге смены каждый участник изготовит чайную пару".

Для эффективного обучения специалисты "Парка Будущего" прошли курсы повышения квалификации в Академии керамики.