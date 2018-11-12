На субботник в «Мертвом городе» вместе с жителями вышли коммунальные службы Горячего Ключа. Благодаря совместной работе удалось расчистить 150 метров территории.

На минувшей неделе в городскую администрацию обратилась инициативная группа от многодетных семей Горячего Ключа. В 2017 году они получили земельные участки в 4-м микрорайоне станицы Саратовской – так называемом «Мертвого города», который сегодня постепенно обживается. Долгие годы этой территории не уделяли должного внимания. Теперь местами понять, где дорога улицы, а где участок для индивидуальной жилищной застройки, нельзя – настолько она заросла.

Расчистить дорогу самостоятельно многодетным семьям было не под силу, поэтому на помощь им пришли коммунальные службы. Сообща работа пошла быстро. Это вдохновили жителей соседних улиц, которые присоединились к расчистке территории. За день удалось пройти 150 метров улицы Брусничной. Если люди проявят инициативу – коммунальщики готовы помогать и в дальнейшем. В ближайших планах – привести в порядок улицы Малиновая и Виноградная.