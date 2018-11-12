В Краснодаре должников объявили в «мобильный розыск»

На парковке торгово-развлекательного центра «Красная площадь» работники отдела судебных приставов по Прикубанскому округу г.Краснодара провели мероприятие по выявлению должников с помощью приложения «Мобильный розыск».

В результате кропотливой работы было выявлено семь автомобилей, владельцы которых накопили долгов по административным штрафам, налогам и сборам, за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Всем были выданы требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю для дальнейшего погашения имеющихся задолженностей. Один человек погасил свои долги прямо на парковке. Он воспользовался разделом «Оплата» в мобильной версии сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств».

Напомним, что приложение "Мобильный розыск" было запущено в работу два года назад. Оно помогает работникам ФССП России найти должников среди автовладельцев. Для этого госслужащий устанавливает на любой гаджет приложение и сканирует либо вводит вручную номер машины. Если за владельцем автомобиля числится какая-либо задолженность, устройство выдает подробную информацию об этом.