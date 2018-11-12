От дознавателя – до заместителя начальника отдела

По результатам работы с начала 2018 года на краевом уровне одним из самых успешных работников признана советник юстиции 3 класса Ольга Викторовна Сухачева. В Службу она пришла почти восемь лет назад. Сначала трудилась в должности главного специалиста-эксперта (дознавателя) отдела службы приставов по Центральному округу г. Краснодара. А с конца 2016 года является заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю.

Ольга Викторовна осуществляет общий контроль по направлению работы отдела в сфере организации дознания и обеспечения установленного порядка деятельности судов. Также на ее плечах лежит ответственная работа по организации и контролю деятельности судебных приставов-исполнителей по взысканию алиментных обязательств и обязательств неимущественного характера.

Коллеги считают Ольгу Викторовну Сухачеву ответственным, высококвалифицированным специалистом. Отличительные черты ее характера – настойчивость в достижении поставленных целей и требовательность к себе.

Помимо основной работы Ольга Викторовна принимает активное участие в воспитательной работе молодых работников отдела, охотно делится с ними накопленным опытом. Как специалист, обладающий профессиональным мастерством и пользующийся в коллективе авторитетом, является наставником для вновь принятых работников.

За высокую работоспособность, принятие взвешенных и обдуманных решений, а также за то, что служебные интересы Ольга Викторовна Сухачева ставит выше личных, ее уважают в коллективе. Профессиональные успехи заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара отмечены благодарностями и грамотами. А недавно ее портрет был размещен на Доске почета в соответствии с приказом «О Доске почета Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю».