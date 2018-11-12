Их имена вписали в «Книгу добрых дел «Единой России» на Кубани»

На XXX Конференции регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось чествование лауреатов летописи «Книги добрых дел «Единой России» на Кубани»

Дипломы и статуэтки вручали руководитель фракции «Единой России» в краевом парламенте, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, заместитель секретаря Генерального совета Партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко и заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский.

В Книгу вошел героический поступок курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сержанта, кавалера ордена Мужества Михаила Еманова. Выполняя учебный полет, на скорости более 200 километров в час самолет Л-39 столкнулся с птицей, которая пробила козырек фонаря, осколки стекла засосало в воздухозаборник единственного двигателя, и он мгновенно вышел из строя. Не смотря на приказ катапультироваться, − сержант Еманов попытался посадить самолет, так как он мог рухнуть в густо населенный район вблизи города Майкопа. При посадке выпустить шасси не удалось, только закрылки, но курсант успешно совершил посадку. «Я не на шутку испугался, но быстро взял себя в руки», − вспоминает Михаил Еманов. На вопрос: почему он не катапультировался? – отвечает, не задумываясь: «Я не мог рисковать, могли пострадать люди. Это было единственно правильное решение».

Эльвира Степанова – приемный родитель, руководит Общественным Советом приемных семей Краснодарского края, который защищает права и законные интересы детей и приемных семей края. Является помощником Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, членом экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи, членом консультативного Совета следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по вопросам оказания помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Приемная семья Степановых образовалась в апреле 2007 года. Имея своих троих детей, Эльвира Константиновна и ее супруг приняли в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время в их семье воспитываются 12 мальчиков, из них: трое − дети-инвалиды и восемь − с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее десять подопечных (в том числе выпускников) имели ограниченные возможности здоровья, но благодаря кропотливому труду Эльвиры Константиновны и ее супруга четырем подопечным были сняты диагнозы, препятствующие поступлению ими в образовательные учреждения.

Краснодар по праву может гордиться Людмилой Беспаловой, − ученый в области селекции и семеноводства зерновых культур, академик РАСХН, академик РАН, − является создателем 128 высококачественных и высокоурожайных сортов пшеницы и тритикале, а также полукарликовых сортов пшеницы нового поколения. Автор более 300 научных трудов, в том числе три монографии. Имеет свыше 120 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

«Какой бокс? Это не для девочек», − говорят в след Анастасии Шамоновой, вот только Анастасия доказала: хрупкая девушка может добиться успеха в любом виде спорта, − мастер спорта, победитель III Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе 2018 года (бокс, весовой категории до 75 кг). «Я очень четко разделяю жизнь на ринге, и за его пределами, − говорит кубанская спортсменка. – Когда захожу в зал перестаю быть девочкой – становлюсь борцом. Но когда соревнования или спарринг заканчиваются, возвращаюсь к женственности».

В Книгу также вошли добрые дела руководителя поисковой организации «Кавказ» Николая Клименко. Он организовал захоронение останков 135 советских воинов, при его содействии в 2017 году был открыт общественный музей боевой Славы «Прорыв голубой линии», а в 2018 году – были установлены два памятника: Герою Советского союза летчику В.А. Радкевичу и воинам-освободителям, погибшим за освобождение Крымского района.

«Вы делаете очень важное для нас и наших потомков дело, – бережете историю родного края, воспитываете в кубанцах чувство уважения к своим корням, развиваете в них патриотизм», − отметил Николай Гриценко.