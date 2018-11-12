От роботов до искусственного сердца: на XXX Конференции регионального отделения Партии прошла презентация партийных проектов «Единой России»

Перед началом работы Конференции состоялась презентация партийных проектов. Координаторы проектов рассказали делегатам и гостям Конференции о реализации важнейших федеральных и региональных проектов «Единой России»

Руководитель фракции Партии в ЗСК, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, заместитель секретаря Генерального совета Партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов и лидер кубанских единороссов, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко открыли выставку проектов Партии. Это программы «Единой России» по развитию спорта, культуры и образования в сельской местности, созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, внедрению инновационной медицины.

Так, партийный проект «Новая школа» представил видение школы будущего: это и современное оборудование для физико-инженерных классов, использование интерактивного глобуса, робототехника.

На выставке в рамках реализации партпроекта «Здоровое будущее» ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповкого» презентовали аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) − образно говоря, это искусственное сердце и легкое. Суть процедуры – в перекачивании крови пациента через особую мембрану. С ее помощью кровь очищается от углекислого газа и насыщается кислородом, а затем попадет через насос обратно в тело больного. Это позволяет сердцу и легким «передохнуть», дает им время для заживления.

В отечественной медицинской практике данная процедура пока еще не получила широкого распространения. В ЮФО этот высокотехнологичный метод лечения применяется только в Краевой клинической больнице № 1.

Также была представлена разработка медицинского университета − дермальный эквивалент для создания искусственной кожи с целью лечения ожогов и травм.

Участники Конференции смогли ознакомиться с фотоматериалами операций, выполненных с помощью робота «Da Vinci» на базе НИИ-ККБ№ 1. Всего в российских медицинских учреждениях используются 26 систем «Da Vinci», две из них находятся в лечебных центрах Краснодарского края.

Создание комфортных условий жизни на селе является ключевой задачей партийного проекта «Российское село». Для проекта очень важно создание рабочих мест на селе. Семья из Кореновского района поделилась опытом участия в программах развития села. В этом году они получили грант более 20 млн рублей на строительство овощехранилища.

На территории края насчитывается 27,7 тыс. га промышленных садов, на выставке был представлен макет современного сада, а делегаты и гости Конференции смогли насладиться дарами кубанского урожая за 2018 год, − были представлены экологически чистые овощи и фрукты.

Кубанские производители представили свою продукцию: столы «ломились» от молочной, мясной продукции и хлебобулочных изделий. А о том, как проходит контроль за реализацией отечественной и кубанской продукции в торговых сетях, рассказали активисты партийного проекта «Народный контроль».

Благоустройство жилого пространства уже как два года в приоритете у единороссов. На выставке партпроекта «Городская среда» были представлены макеты благоустройства территории ЖК «Седьмой континент». Участники также ознакомились с видео материалом благоустройства территорий за 2017-2018 годы.

Не маловажным является создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На это направлен партийный проект «Единая страна – доступная среда». На выставке были представлены средства реабилитации, призванные облегчить жизнь и помочь людям, которые в этом нуждаются, например, вертикализатор статический − реабилитационное устройство для пассивной реабилитации пациентов с парезами (неполным параличом) нижних конечностей или вертикализатор с имитацией ходьбы (динамический). Активная вертикализация позволяет восстанавливать функции верхних и нижних конечностей. Благодаря одновременной нагрузке на мышцы рук и ног, улучшает двигательную координацию и повышает мышечный тонус. Параподиум − ортезная конструкция, которая позволяет пациентам с параличами и парезами нижних конечностей принимать вертикальное положение, положение сидя и самостоятельно передвигаться за счет балансирования туловищем.

Партийный проект «Детский спорт» продемонстрировал Кубок за победу во Всероссийском смотре-конкурсе «На лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации. А также книгу, посвященную спортивным объектам, построенным и строящимся на

территории Краснодарского края. Был представлен макет бассейна ВДЦ «Смена», построенный в рамках партийного проекта «500 бассейнов».

На выставке партпроекта «Историческая память» участники Конференции ознакомились с экспонатами, которые были найдены в результате поисковых работ, а партийный проект «Культура малой Родины» познакомил театралов с новыми постановками, сценическими костюмами театров муниципальных образований, − все это стало возможным благодаря реализации проекта.

«Одна из наших главных целей – реализация социальных партийных проектов. Успех этих проектов во многом зависит от участия граждан и имеет исключительную актуальность для современного этапа развития Кубани и всей России», − отметил Николай Гриценко.