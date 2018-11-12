Кубанские единороссы обозначили приоритетные направления работы на 2019 год

Делегаты от местных отделений Партии, активисты партийных проектов, сторонники Партии – весь кубанский партийный актив собрался на XXX Конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

В Конференции приняли участие руководитель фракции Партии в ЗСК, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, заместитель секретаря Генерального совета Партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов, заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский. Вел Конференцию секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.

Участники конференции рассмотрели приоритеты в работе на предстоящий период, обновили состав политсовета и избрали делегатов на предстоящий Съезд «Единой России», который пройдет 7-8 декабря в Москве.

Открывая работу конференции Николай Гриценко отметил, что совместная работа партийцев на всех уровнях способствовала реализации проектов, значимых для социально-экономического развития региона. По его словам, конкретные дела Партии оценили жители Кубани, о чем свидетельствуют итоги осенней кампании выборов в муниципалитетах, которые прошли в этом году.

«Это яркий показатель того, что кубанцы – ответственные и неравнодушные люди, которые думают о будущем своих поселков, станиц, края и всей России, − сказал Николай Гриценко. – Теперь, основываясь на наказах избирателей, депутатам и главам местного уровня предстоит благоустраивать станицы и поселки, строить школы, детские сады и поликлиники, решать насущные проблемы граждан».

Говоря о предстоящей избирательной кампании «Осень – 2019», лидер кубанских единороссов отметил важность проведения предварительного голосования.

«Предстоящая избирательная кампания будет очень масштабной. Нам предстоит избрать глав городов и сельских поселений, депутатов муниципального уровня, ‒ а их почти 6,5 тысяч. И наша главная задача, чтобы кандидаты от Партии понимали ответственность, которая возложена на местных депутатов, которые ближе всего к своим избирателям и тем

проблемам, которые существуют на местном уровне», − сказал Николай Гриценко.

О реализации в крае партийных проектов проинформировала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя городской Думы Краснодара Татьяна Гелуненко.

«Проекты партии «Единая Россия» сегодня объединяют многих людей, членов Партии, ее сторонников и беспартийных граждан. Эта деятельность является инструментом для решения серьезных социальных и экономических проблем», − отметила Татьяна Гелуненко.

Сегодня в Краснодарском крае реализуется 14 федеральных партийных проектов. Важнейшие направления проектной работы регионального отделения Партии – это благоустройство дворовых и общественных территорий, материально-техническое оснащение культурных учреждений, ремонт спортзалов в сельских школах, строительство новых школ.

Особое внимание уделяется многодетным семьям. Ведется работа в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Проводятся встречи с семьями с целью информирования о реализации демографических инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина, − на базе Региональной общественной приемной, местных и первичных отделений было проведено более 300 тематических приемов для родителей.

Одним из важнейших направлений проектной работы на Кубани является социальное развитие села, проблемы аграрного сектора в рамках проекта «Российское село». Ежегодно благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и Законодательного Собрания Краснодарского края закладывается более двух тысяч гектаров современных садов, около десяти питомников для выращивания саженцев. На эти цели ежегодно выделяется около 500 миллионов бюджетных средств.

Принят краевой закон «О животноводстве», который имеет для Кубани стратегическое значение по развитию одной из самых сложных отраслей АПК – животноводства. Все это уже подкреплено деньгами: более 1 миллиарда рублей будет выделено на эти цели.

Благодаря совместной работе членов фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко и органов исполнительной власти края активно реализуются программы партийных проектов «Здоровое будущее», «Новая школа».

Так, запланировано строительство трех детских садов на 700 мест в городе Анапе (1 детский сад), городе Новороссийске (1 детский сад), городе Сочи (1 детский сад) и приобрести 1 детский сад на 250 мест в городе Краснодаре, из них для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет – 240 мест.

В крае реализуется комплекс мероприятий медицинской профилактики, объединяющий на данный момент восемь крупных профилактических проектов. Проведено более 100 выездных профилактических мероприятий, в которых приняло участие более 300 тысяч кубанцев. Активно используются выездные бригадные формы работы.

На Конференции была озвучена инициатива участников муниципального партийного проекта «IT-Краснодар», которую поддержал секретарь регионального отделения Партии Николай Гриценко, – организовать в каждом местном отделении Партии курсы компьютерной грамотности для лиц предпенсионного возраста. Единороссы поддержали инициативу и дали старт новому региональному партийному проекту «IT-Кубань».

Также на XXX Конференции были утверждены кандидатуры делегатов XVIII Съезда партии «Единая Россия». Решением Конференции в состав делегации от Краснодарского края избраны 23 человека.

В завершение Конференции Благодарственными письмами за активную партийную работу были отмечены координаторы и участники партпроектов, секретари первичек, активисты местных общественных приемных.