«Краснодар Водоканал» готов к зиме

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») получил паспорт готовности к работе в зимних условиях 2018-2019 гг. В рамках выполнения постановления администрации г. Краснодара «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период на 2018-2019 гг.» в «Краснодар Водоканале» проведены мероприятия в целях обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения города в условиях понижения температуры.

«Для бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения в период низких температур нами выполнен комплекс работ, направленных на то, чтобы в зимний период предприятие обеспечивало город качественными услугами», - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин, - На сегодняшний день все системы находятся в полной готовности к работе в условиях зимы».

В 2018 году выполнен большой объем работ по обеспечению бесперебойной работы систем ВиВ. Произведен ремонт 419 кв. метров кровли, отремонтировано более 440 метров теплотрасс с теплоизоляцией, проведена ревизия и ремонт 11137 единиц запорной арматуры, проверено и испытано 119 трансформаторных подстанций и 38,7 километров кабельных линий. Отремонтировано и заменено около 617 пожарных гидрантов. Проведена очистка и промывка 78 резервуаров чистой воды общим объемом более 77 900 кубометров. К работе готовы свыше 1200 километров сетей водопровода и порядка 1000 километров сетей канализации.

На всех объектах водоканала проверены системы отопления тепловых узлов, проведены гидравлические испытания и опрессовка. Завершены работы по подготовке автомобильной техники и сооружений к работе в зимних условиях. Организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением правил промышленной и пожарной безопасности, а также требований охраны труда. Сформированы дежурные аварийно-ремонтные бригады на случай возникновения нештатных ситуаций. Аварийный запас материально-технических ресурсов укомплектован на 100%.