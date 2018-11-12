Народный фронт на Кубани подвел итоги Всероссийской акции ОНФ «Неделя в профессии»

Эксперты ОНФ провели ряд экскурсий на производственные предприятия Краснодарского края в рамках Всероссийской акции «Неделя в профессии».

Совместно с департаментом промышленной политики и Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края общественники показали ученикам 8-9 классов современные предприятия, работающие в разных направлениях промышленного производства.

Школьникам удалось побывать на сельскохозяйственном машиностроительном заводе, производственно-деревообрабатывающем комплексе, а также заводе пищевого оборудования. Экскурсии прошли по всем производственным участкам от изготовления и обработки деталей, до получения конечного продукта. Были подобраны предприятия с максимально разнообразным производственным циклом, чтобы экскурсантам было интересно, и они могли гордиться своим регионом. В ходе мероприятия ребятам удалось пообщаться со специалистами различной направленности.

Маршрут, который проходили ребята на заводе ПДК «Апшеронский», повторял технологическую цепочку производства плит МДФ. Во время занятия, внимание акцентировалось на профессиях, которые они могут получить для работы на этом современном производстве.

«Для наших юных гостей самым потрясающим открытием стал тот факт, что на этом заводе делают ламинат и ламинированные напольные покрытия, которые они много раз видели, ходили по нему, трогали руками, но не представляли, как и из чего он получается», - рассказала пресс-секретарь ПДК «Апшеронский» Светлана Сонина.

На заводе "CLAAS" наибольший интерес вызвала автоматическая покрасочная линия. Детям рассказали про самые современные и надежные методы окраски металла.

"Во время нашей экскурсии самым эмоциональным был момент раздачи памятных сувениров. Понятно, что главное, ради чего мы организовали экскурсии - это впечатления и возможность для школьников познакомиться с промышленностью поближе. Но хорошо, когда в комплекте с такими впечатлениями можно получить ещё и что-то на память. Например, брелок, который изготавливался из листа металла прямо на глазах у детей. За час экскурсии мы не можем сделать из них инженеров, но сделать так, чтобы у детей загорелись глаза - постарались" - поделился впечатлениями эксперт ОНФ, координатор проекта "Профстажировки" Евгений Чистяков.

"Меня больше всего впечатлила конвейерная сборка! Все операции делаются так четко и одновременно. Для этого, наверное, нужно долго тренироваться", - поделилась эмоциями ученица 9 класса Юлия.

После экскурсий у школьников была возможность задать интересующие их вопросы организаторам мероприятия. Чаще всего дети спрашивали о том, где учиться на инженерные специальности, какие зарплаты у тех или иных специалистов и на какие должности можно рассчитывать после техникума, а на какие - после университета.

Эксперты Народного фронта на Кубани решили продолжить экскурсии, так как в данной акции много полезного опыта получают не только школьники, но и работники предприятий.