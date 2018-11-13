В рамках торжественной церемонии, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел, состоялось подведение итогов и награждение победителей проекта «Поступок-2018».

На мероприятие приехали жители Абинского района Андрей Третьяков и Асан Абдураманов, которые стали победителями проекта в номинации «Граждане». Благодаря их участию в мае этого года правоохранителям удалось разыскать двоих подростков, заблудившихся в лесу. Поступок Андрея и Асана набрал наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании, которое накануне завершилось на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

— Безусловно, приятно присутствовать на таком значимом мероприятии. Спасибо руководству краевого главка полиции за то, что отметили наш поступок. Ну а мы, если потребуется, всегда готовы оказать содействие сотрудникам полиции,— рассказал Андрей Третьяков.

В номинации, представляющей полицейских, победителями стали сотрудники ОМВД России по г. Армавиру капитан полиции Семен Глянь, сержант полиции Максим Чикин и старший сержант полиции Владислав Андрусенко, которые, рискуя собственной жизнью, вынесли из объятого пламенем дома двоих местных жителей.

— Спасибо, что реализуете такой замечательный проект. Я служу участковым уполномоченным полиции уже более десяти лет, и по долгу службы нередко приходилось спасать граждан, но такое внимание общественности к нашей работе вижу в первые,— поделился впечатлениями капитан полиции Семен Глянь.

Победители проекта «Поступок-2018» получили дипломы и памятные подарки из рук врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковника полиции Сергея Воложинова.

Каждый из них уже герой и по праву может гордиться своим поступком.

На вопрос о том, как они сами оценивают свои поступки, победители ответили, что человеческую жизнь оценить невозможно, и признались, что, если потребуется, в следующий раз, не раздумывая, придут на помощь нуждающимся.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю