Незаконная деятельность недопустима!

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел селекторное совещание, на котором обсудили вопросы использования земельных участков в крае.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал недопустимыми случаи, когда земли заброшены либо их фактическое использование не соответствует разрешенному. На совещании обсуждался ход работы по выполнению этой задачи, координация действий краевых органов власти и местного самоуправления.

Для выявления земельных участков, используемых не по целевому назначению, в каждом муниципальном образовании созданы специальные комиссии при участии сотрудников регионального Департамента имущественных отношений и ГКУ КК «Кубаньземконтроль».

На совещании было отмечено, что комиссии уже проверили 19947 земельных участков. Выявлено 3268 нарушений, в том числе 1788 из них связаны с эксплуатацией объектов торговли, размещением коммерческих организаций, пунктов питания и бытового обслуживания на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Землепользователям сначала направляется уведомление о необходимости устранить допущенное нарушение, затем в Росреестр передаются документы для наложения административного взыскания. Если нарушение не устранено, подается иск в суд.

— Мы должны выполнить поручение до конца года, поэтому необходимо увеличивать темпы работы, координировать действия и обеспечивать реальный результат. Наша общая цель — навести порядок в использовании земельных участков, в крае не должно быть незаконной деятельности,— акцентировал Сергей Болдин.