Туристическая отрасль Кубани: экономическое значение и перспективы развития

На XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошла презентация курортов Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что туристический потенциал края впервые представлен в Республике Kазахстан.

— Важно сказать, что с республикой у нас довольно тесные экономические связи, и не только в курортной отрасли,— сказал глава Кубани, отметив, что в 2015 году форум проходил в Сочи с участием президента Владимира Путина. Тогда обсуждались перспективы сотрудничества России и Казахстана в сфере АПК и Краснодарский край подписал с республикой два соглашения в сфере сельского хозяйства.

— Результат сотрудничества мы уже видим: в 2017 году в сравнении с 2016 годом внешнеторговый оборот края с Казахстаном вырос в два раза и достиг 280 миллионов долларов. Основу экспорта составляют в первую очередь товары агропромышленного комплекса и промышленная продукция,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Руководитель края также заметил, что сегодня есть стремление укрепить двусторонние отношения региона и республики, в частности в курортной отрасли. За последние три года наблюдается устойчивый турпоток из Казахстана в Краснодарский край. Только за девять месяцев текущего года Кубань посетило более двадцати тысяч граждан Казахстана, в том числе с туристическими целями.

— Убежден: нам есть что предложить жителям Казахстана в плане курортов. На форуме мы представим порядка 620 объектов турпоказа и почти триста экскурсионных туристских маршрутов, более шести тысяч классифицированных средств размещения и 190 здравниц. И конечно, флагманским проектом на форуме для нас является маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», который включен в ТОП-10 приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм,— сказал Вениамин Кондратьев.

На Кубани представлены практически все основные направления туризма: пляжный и морской, санаторно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой и событийный, горноклиматический и аграрный.

— Только в этом году курорты Краснодарского края приняли более 15,6 миллиона туристов. Это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы прогнозируем турпоток по итогам года не менее 16 миллионов человек,— отметил руководитель профильного регионального министерства Христофор Константиниди.

Наибольшее количество здравниц сосредоточено в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Они применяют более пятисот уникальных программ оздоровления с использованием лечебных грязей и минеральной воды местного происхождения. С прошлого года ведется работа по созданию эногастрономических туров. Уже разработан и действует региональный винный маршрут «Янтарная лоза», который проходит по территории трех муниципальных образований: Новороссийску, Анапе, Геленджику — и включает посещение объектов агротуризма, специализирующихся на эногастрономическом направлении.

В целом в регионе расположено свыше ста объектов агротуризма в 24 муниципальных образованиях. Большинство из них — многофункциональные предприятия, специализирующиеся на предоставлении услуг по нескольким направлениям сельского туризма.

Драйвер экономики

Под председательством президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в рамках форума состоялось пленарное заседание, участие в котором принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отметил Владимир Путин, многолетнее эффективное сотрудничество с Казахстаном основано на постоянно развивающихся межрегиональных отношениях.

— Всего 76 субъектов Российской Федерации наладили контакты с 14 казахстанскими волостями, а также административными центрами,— сказал он.

По словам президента России, сотрудничество регионов в сфере туризма также является стратегически важным.

— Туристическая индустрия обладает внушительным экономическим потенциалом, вносит значительный доход как в федеральные, так и в местные бюджеты, создает рабочие места,— подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что в мае этого года утверждена концепция развития туризма до 2025 года. Ее реализация позволит сделать данный сектор эффективным и высокодоходным, а также придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию регионов.

Как отметил Вениамин Кондратьев, для Краснодарского края туристическая отрасль является одним из драйверов экономики. Ежегодно увеличиваются налоговые поступления от предприятий курортной и туристской сферы в бюджет региона. Если в 2013 году эта сумма составляла 4,3 миллиарда рублей, то в 2017 году — уже 7,1 миллиарда рублей.

— За восемь месяцев этого года в бюджет перечислено почти пять миллиардов рублей. Это на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года,— подчеркнул глава края.

На Кубани также разработана концепция развития санаторно-курортного и туристического комплекса до 2030 года, в которой определены основные стратегические цели по созданию всесезонного курорта мирового уровня. По словам Вениамина Кондратьева, такая системная работа позволяет ежегодно привлекать миллионы туристов не только из регионов России, но и из других стран, среди которых и Казахстан.

Новые туристические проекты

В рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с министром экономразвития РФ Максимом Орешкиным развитие Черноморского туристского кластера. Встреча состоялась на консолидированном стенде Краснодарского края и Республики Крым.

В частности, Вениамин Кондратьев и Максим Орешкин говорили о реализации глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Глава Кубани подчеркнул, что инициированный Краснодарским краем проект позволит объединить культурно-историческое наследие четырех южных регионов России и показать этот потенциал на мировом туристском рынке.

Федеральным агентством по туризму проект включен в перечень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм. В маршруты «Золотого кольца Боспорского царства» вошло около тридцати связанных с историей Боспора памятников и современных объектов турпоказа. Они располагаются в пятнадцати городах регионов юга России: в Краснодарском крае, Республике Крым, городе Севастополе и Ростовской области. По прогнозным оценкам, реализация проекта позволит нарастить турпоток в регионы Черноморского кластера на десять процентов и увеличить на пятнадцать процентов среднюю продолжительность пребывания туристов на южных курортах России.

В рамках проекта Краснодарский край также разрабатывает маршрут «Винные дороги Боспорского царства». В регионе располагается более шестидесяти винных производств и небольших виноделен, принимающих сотни тысяч туристов со всей России и из зарубежных стран.