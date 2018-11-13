Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела видеоселекторное совещание с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам.

Заместитель руководителя края отметила, что Кубань заняла первое место в рейтинге регионов по снижению смертности. В ходе всероссийского видеоселекторного совещания министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высоко оценила работу Министерства здравоохранения Краснодарского края по сохранению жизней. Так, за девять месяцев текущего года кубанские медики спасли на 1220 жизней больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Анна Минькова поблагодарила всех работников отрасли за высокие показатели.

— Это результат в том числе большой профилактической работы, которая проводится в крае. За девять месяцев план диспансеризации взрослого населения выполнен на 89 процентов. Но отмечу, что главное — не процент охвата, а качество проведения осмотров,— акцентировала вице-губернатор.

Что касается диспансеризации отдельных возрастных групп, которая должна проводиться раз в два года, то здесь показатели нужно улучшать. Заместителям по социальным вопросам совместно с главными врачами необходимо объективно изучить ситуацию в своих районах и жестко контролировать работу по данному направлению, добавила Анна Минькова.

Также в ходе совещания речь шла о строительстве офисов врача общей практики. Вице-губернатор напомнила, что в этом году в крае должны ввести в эксплуатацию порядка двадцати пяти офисов ВОП. Вместе с тем некоторые муниципалитеты существенно отстают по срокам. Речь идет о Горячем Ключе, Новокубанском, Динском и Тбилисском районах.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, в настоящее время проведены конкурсные аукционы, заключены контракты и ведутся работы на всех зданиях офисов ВОП. Так, завершено строительство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию трех офисов врача общей практики, в том числе двух переходящих с 2017 года. Это офисы ВОП в Геленджике и поселке Приморский Темрюкского района, а также новое здание в селе Краевско-Армянском Хостинского района Сочи.

В стадии завершения строительства и ввода в эксплуатацию офисы в поселке Саук-Дере Крымского района, в Кропоткине, станице Незамаевской Новопокровского района, на хуторе Ленина Тимашевского района, уточнил министр. Он также добавил, что после выделенных средств в октябре 2018 года организована работа по завершению строительства переходящего с 2017 года здания в селе Гришковском Калининского района. Оно имеет строительную готовность 81 процент.

— Особое внимание необходимо уделить муниципальным образованиям, имеющим строительную готовность зданий офисов ВОП менее сорока процентов, так как существуют риски неосвоения выделенных средств,— акцентировал министр. Вице-губернатор поручила профильным ведомствам и муниципалитетам усилить работу в этом направлении и установить конкретные сроки ввода в эксплуатацию объектов.