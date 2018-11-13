Проблеме обманутых дольщиков — особое внимание

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в оперативном совещании по вопросам обеспечения законности в сфере строительства многоквартирных домов. В мероприятии, которое провел в Ростове-на-Дону заместитель генпрокурора России в ЮФО Андрей Кикоть, приняли участие представители Генпрокуратуры РФ, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Обращаясь к присутствующим, Андрей Кикоть сказал, что сегодняшнее совещание является логичным продолжением начатых в прошлом году мероприятий, направленных на разрешение проблем обманутых дольщиков. В каждом районе Краснодарского края были созданы межведомственные рабочие группы, проведены работы по выявлению всех проблемных объектов. В результате составлен реестр из 619 домов — как из числа строящихся, так и самовольно возведенных.

— Совместно с губернатором Кубани мы продумали и законодательно закрепили механизм защиты прав дольщиков. Он предполагает изъятие недостроенного объекта у недобросовестного застройщика и передачу его новому инвестору-застройщику с предоставлением альтернативных компенсаций,— сообщил замгенпрокурора России в ЮФО.

Андрей Кикоть также отметил, что была кардинально перестроена деятельность правоохранительного блока: с ноября 2017 года возбуждено 35 уголовных дел в отношении должностных лиц органов власти и местного самоуправления и сто семьдесят — в отношении застройщиков.

— Самое главное, что работа по решению проблем дольщиков начала набирать обороты. Сегодня введено в эксплуатацию 176 домов, восстановлены права сорока тысяч граждан,— подчеркнул он.

Вениамин Кондратьев в свою очередь поблагодарил Андрея Кикотя за принципиальную позицию и поддержку.

— Сегодня можно говорить о том, что ситуация с обманутыми дольщиками в крае стабилизировалась. Работа приобрела последовательный и системный характер. Есть алгоритм правовых действий. Тем не менее есть дома, вопросы по которым нужно решать в ручном режиме, подбирать инвестора,— сказал губернатор.

Он добавил, что объективно сложная ситуация с долгостроями сложилась в краевой столице и в Сочи. В этих муниципалитетах требуется комплексный подход.

— Сегодня местные инвесторы максимально загружены вопросами завершения строительства домов обманутых дольщиков, поэтому строительные компании привлекаются нами и из других регионов,— заметил руководитель региона. — Но, пока мы не закроем в целом реестр и последний обманутый дольщик не получит квартиру, проблема решенной считаться не может.