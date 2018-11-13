На страже правопорядка

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда от имени губернатора края Вениамина Кондратьева поздравил с профессиональным праздником сотрудников полиции Кубани.

В торжественном мероприятии приняли участие врио начальника ГУ МВД по краю Сергей Воложинов, заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

— Уважаемые сотрудники полиции, вы стоите на переднем крае правопорядка и выполняете важную миссию: оберегаете жизнь и здоровье людей, приходите на помощь в трудную минуту, защищаете интересы государства, боретесь с преступностью. Благодарю вас за благородный труд, за мужество, самоотверженность и героизм,— отметил Николай Долуда.

Вице-губернатор добавил, что работа сотрудников органов внутренних дел в Краснодарском крае особенно ответственна. Регион ежегодно проводит большое количество международных мероприятий и форумов, молодежных фестивалей и спортивных турниров, принимает миллионы туристов. И именно полицейские обеспечивают полную безопасность жителей и гостей края. В этом году кубанские правоохранители с честью несли службу по охране правопорядка на чемпионате мира по футболу.

Николай Долуда также отметил эффективную совместную работу полиции и казаков в охране правопорядка.

— Казаки ККВ гордятся тем, что являются вашими надежными помощниками в этом значимом деле,— обратился атаман к участникам торжественного мероприятия. — Сегодня в обеспечении охраны общественного порядка на территории края совместно с сотрудниками полиции участвуют на постоянной основе 1727 казаков-дружинников.

В праздничные дни и во время массовых мероприятий международного, государственного и регионального уровня на территории региона в обеспечении общественной безопасности участвует более 3,5 тысячи казаков. Только в этом году при участии казаков было выявлено 417 преступлений и почти 53 тысячи административных правонарушений.

Николай Долуда вручил сотрудникам полиции краевые награды — медали и благодарности губернатора региона, а также награды Кубанского казачьего войска — атаманские часы.