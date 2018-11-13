Новые границы «Кубани театральной»

По традиции в 15 ноября, в день рождения народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР Михаила Куликовского, откроется «Кубань театральная-2018». Фестиваль, который носит имя выдающегося деятеля искусств нашей страны, будет проходить в Краснодаре в шестнадцатый раз.

В Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького на днях прошла пресс-конференция, посвященная его организации, а также творческим планам культурного учреждения на 99-й театральный сезон.

— Как вы знаете, фестиваль «Кубань театральная» проходит раз в два года. Театры Краснодарского края и Республики Адыгея относятся к этому событию очень ответственно,— сказал заместитель министра культуры края Александр Никитин, начиная пресс-конференцию. — Мы ожидаем от этого проекта определенных результатов, в том числе оценки сегодняшнего состояния театров нашего региона. И эту оценку дадут профессиональные эксперты, которые приглашены на фестиваль в качестве членов жюри. Она нам поможет определить те направления, в которых нам предстоит дальше двигаться для развития театрального процесса в крае.

Александр Никитин также назвал еще одно большое событие, которое намечено на 13 декабря этого года. В этот день по всей стране торжественно будет дан старт Году театра в России. На Кубани также пройдет большое мероприятие, посвященное этому.

Директор Краснодарского академического театра драмы Ирина Репина рассказала об афише «Кубани театральной»:

— К числу участников нынешнего фестиваля по сравнению с прошедшим в 2016 году прибавилось три театра, и всего в афише XVI «Кубани театральной» пятнадцать наименований. Так что можно сказать, что границы нашего фестиваля расширяются и он становится еще более масштабным. Хотя хочу напомнить, что в нем могут принимать только профессиональные государственные и частные театры,— подчеркнула Ирина Репина. — В конкурсной программе участвуют спектакли, премьера которых состоялась в последние два года.

Среди новичков фестиваля «Кубань театральная» Новороссийский муниципальный драматический театр имени Амербекяна, Краснодарский театр защитника Отечества и Театр кукол Республики Адыгея «Золотой кувшин».

Директор театра рассказала о подготовке театра драмы к его столетнему юбилею, который будет отмечаться в следующем году.

В этом году в состав жюри «Кубани театральной» вошли театроведы, театральные критики Алексей Садовский (Москва), Глеб Ситковский (Москва), Оксана Кушляева (Санкт-Петербург), главный режиссер Краснодарского театра драмы имени Горького Константин Демидов, директор ГТРК «Кубань» Наталья Тованчева, театральный деятель и педагог Антонина Михальцова (Москва), директор Московского областного театра кукол и директор Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г. Г. Дадамяна» Олег Лабозин (Москва).

В программе фестиваля планируются лекции «Бум иммерсивного театра в России и мире» (читает Глеб Ситковский) и «Театр и зритель. Актуальные практики взаимодействия» (Ольга Лабозина), а также мастер-классы по сценической речи «Тренинг голоса и дикции актера» и «Орфоэпические нормы. Говор и работа по его исправлению» (Антонина Михальцова), по актерскому мастерству «Мир из ничего» (Константин Демидов). Для актеров-участников фестиваля пройдут тренинги под руководством артистов Краснодарского театра драмы: по сценическому движению (Алексей Мосолов), «О слове» (Татьяна Водопьянова), по фехтованию (Филипп Душин).

Подведение итогов конкурса и торжественное закрытие регионального фестиваля «Кубань театральная-2018» состоятся 22 ноября на сцене Краснодарского академического театра драмы.

В рамках пресс-конференции журналистам был представлен недавно назначенный на должность главный режиссер Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького Константин Демидов, а также режиссер-постановщик спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по А. Островскому (премьера состоялась на прошлой неделе) Роберт Манукян (Москва).

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА