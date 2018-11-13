Впечатляющий размах

В пресс-туре в город-курорт Геленджик, организованном Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, журналисты печатных и электронных СМИ смогли ознакомиться с реализацией ряда инвестиционных проектов.

Ход работ проинспектировал руководитель ведомства Юрий Волков. Целью поездки явилась оценка привлекательности сформированных площадок, мониторинг проектов и основных проблемных вопросов со стороны инвесторов.

Современнее, красивее, комфортнее

Первой точкой, где побывал Юрий Волков, стал семиэтажный гостиничный комплекс категории три-четыре звезды, который возводится на хуторе Бетта города Геленджика.

— Это значимый проект для всех живущих в поселке,— подчеркнул руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. — И мы можем говорить, что новый гостиничный комплекс будет ничем не хуже, чем зарубежные. Хорошее место расположения, комфортабельные номера, удобный выход к морю и прекрасный вид на него — всё это, конечно же, привлечет многочисленных туристов. Будет большая зона отдыха для отдыхающих, и очень важно, что все они смогут комфортно отдыхать в парковой зоне.

В Бетте до недавнего времени такого проекта не было, и теперь хутор приобретает современный вид. Это принципиальный момент, если мы говорим о развитии туризма на высоком уровне. И таких объектов, как этот семиэтажный гостиничный комплекс, должно как можно больше в нашем крае с учетом того, что с каждым годом в регион на отдых прибывает всё больше и больше туристов.

Семь этажей возведено за девять месяцев. Были определенные сложности при строительстве, но совместно администрации края и Геленджика их решили, и в настоящее время удалось выйти на хорошие темпы строительства. Сбавлять их не будут, и инвестор сдаст объект в срок. Администрация края всё сделала для этого, помогла с получением разрешения на строительство, техусловий и т. д. Все вопросы решаются планово и в установленные сроки,— сказал Юрий Волков.

Представитель ООО «Производственно-коммерческая фирма „Самсон”» Ольга Бабич уточнила, что в сентябре 2010 года между администрацией Краснодарского края, администрацией Геленджика и ООО ПКФ «Самсон» было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта — строительстве гостиничного комплекса. Общий объем инвестиций составляет 500 миллионов рублей, планируется создание 142 рабочих мест.

Проект реализуется в три этапа. Первый — это строительство гостиницы на двух земельных участках общей площадью 1600 квадратных метров. Общий номерной фонд — 86 комфортабельных гостиничных номеров класса люкс, «студия» и номеров первой категории.

Второй этап предусматривает обустройство автопарковки на 104 места со встроенными помещениями на первом этаже. Реализация второго этапа предполагается на двух земельных участках общей площадью 1500 квадратных метров.

Что касается третьего этапа, то он предусматривает благоустройство прилегающих территорий. Работы будут вестись на земельном участке общей площадью 3723 квадратных метра с обустройством парковой зоны с беседками, садовыми диванами и навесами, пешеходными зонами, игровыми и спортивными площадками. Общая площадь зданий ориентировочно составит 11 тысяч квадратных метров.

— Большую помощь в реализации проекта оказала администрация Краснодарского края, благодаря которой мы получили все необходимые технические условия и частичное финансирование из краевого бюджета для создания инженерных коммуникаций,— сказала представитель ООО ПКФ «Самсон» Ольга Бабич. — Именно благодаря такой поддержке мы получили возможность возводить гостиничный комплекс.

Один, но зато какой!

Следующим объектом, с которым ознакомился руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков, стал инвестиционный проект «Гостиничный комплекс „Приморье” на 126 мест со всесезонным бассейном». Инвестор — ПАО «Пансионат с лечением „Приморье”». Предполагается открытие в городе-курорте Геленджике четырехзвездной гостиницы не только с комфортабельными номерами и бассейном, но и с многофункциональным медицинским центром, конференц-холлом, подземным паркингом, комплексом промбазы и другой инфраструктурой.

Инвестиционный проект начали реализовывать в четвертом квартале 2015 года, общий объем инвестиций составляет порядка 4137945 тысяч рублей с учетом НДС. Предполагается создание 87 новых рабочих мест.

— Геленджик постоянно принимает международные мероприятия, и очень важно, что в городе-курорте появился конгресс-холл высокого уровня, который не имеет аналогов,— акцентировал Юрий Волков.

К сказанному руководителем краевого департамента добавлю, что такого круглогодичного гостиничного комплекса, как «Приморье», нет не только в Геленджике, но и в Анапе и Новороссийске. С медицинским центром и круглогодичным бассейном с морской водой, которая подогревается. Строится и общежитие с бесплатным проживанием для работников гостиничного комплекса, число которых увеличивается во время летнего сезона.

Политика его руководства — обеспечивать комфортабельный семейный отдых, и, что немаловажно, дети в количестве до двух человек до 14-летнего возраста будут размещаться бесплатно. Годовой турпоток ожидается в количестве 46 тысяч человек. Есть свой пляж, и в настоящее время идет реконструкция территории.

Уникальный и доступный

И еще один объект, с возведением которого ознакомился Юрий Волков,— инвестиционный проект «Геленджик Гольф Резорт». В настоящее время продолжаются работы по строительству игрового поля, которые включают в себя проведение земляных работ, прокладку внутри площадных сетей и посев травяных газонов. Большая часть запланированных работ уже выполнена, а сам инвестиционный проект принят на сопровождение Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Как сказал генеральный директор ООО «Геленджик Гольф Резорт» Александр Жучков, в будущем в Геленджике появится не только поле для игры в гольф, но и клубный поселок, а также конноспортивный комплекс. Травяное поле — «чемпионское», 18-луночное — будет соответствовать международному уровню, здесь можно будет проводить различные профессиональные турниры.

— В гольф-клубе строится клубный дом с раздевалками, магазином спортивных товаров и т. д. Будет обустроено большое тренировочное поле, с одной стороны которого расположится профессиональная гольф-академия,— уточнил Александр Жучков.— Мы делаем акцент на популяризацию игры в гольф среди юного поколения, и наша задача — создать большое количество детских секций.

Создавая гольф-академию, мы рассчитываем привлечь профессиональных тренеров, в том числе и европейского уровня. Создадим несколько спортивных секций для детей, в одной из которых обучение будет бесплатным. Будут и интересные программы для детей в летних лагерях, а также программы и для взрослых. Что касается конноспортивного комплекса, то он уникальный, не имеющий аналогов в России. Акцент будет сделан на проведении больших спортивных соревнований.

Очень большую поддержку оказывает краевая власть в решение проблем, в том числе по получению технических условий на подключение к сетям газоснабжения. Если возникают те или иные вопросы, которые требуют совместного решения, то оперативно реагируют Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и администрация города-курорта Геленджик. Инвестиционный проект «Геленджик Гольф Резорт» уникален и позволит сделать доступной и популярной игру в гольф и для взрослых, и для детей.

Есть чем гордиться и к чему стремиться

Подводя итоги посещения инвестиционных площадок в Геленджике, руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков сказал:

— Те объекты, на которых мы побывали, свидетельствуют о дальнейшем развитии санаторно-курортного комплекса Геленджика. Гостиничный комплекс, который строится на хуторе Бетта, позволит кардинально изменить курорт. Мы видим, что практически половина морской бухты приобретает современный вид.

Что касается построенного гостиничного комплекса «Приморье» в Геленджике, то это яркий пример успешной реализации инвестиционных соглашений. Уровень действительно очень высокий. С точки зрения размещения отдыхающих, «Приморье» является круглогодичным гостиничным комплексом, где они смогут получать современное медицинское обслуживание на самом высоком уровне. Всё сделано для того, чтобы отдыхающие для оздоровления приезжали сюда в течение всего года, не только летом и зимой, но и в межсезонье, что очень важно. И такие комплексы, как «Приморье», позволяют достигать этой цели.

Здесь мы видим очень хороший подход к организации проведения различных мероприятий, создана современная площадка для делового общения — конгресс-холл, который одновременно может принять до пятисот человек. Это одно из перспективных направлений в развитии Геленджика, имеющего большой потенциал. В городе-курорте постоянно проводятся масштабные мероприятия, в том числе международного и федерального уровней, и я уверен, что с появлением конгресс-холла в «Приморье» таких мероприятий станет еще больше.

Приятно удивил и инвестиционный проект «Геленджик Гольф Резорт». Высокая стадия готовности объекта, открытие которого ожидается в 2019 году. Подобный гольф-клуб позволит популяризовать игру в гольф, сделав ее доступной для жителей Геленджика и многочисленных туристов, прибывающих в город-курорт.

Реализация всех проектов, включая строительство гостиничного комплекса на хуторе Бетта, свидетельствует о дальнейшем развитии санаторно-курортного комплекса. Все работы идут в строгом соответствии с разработанными дорожными картами, которые прилагаются к инвестиционным соглашениям. Для Краснодарского края реализация проектов даст поступление дополнительных налогов и новые рабочие места.

Если говорить в целом, то за первое полугодие 2018 года Краснодарский край показывает положительную динамику по объему привлеченных инвестиций: прирост составляет семь процентов. Уверен, что и по итогам года цифры будут обнадеживающие. В настоящее время в стадии активной реализации находится порядка семисот инвестиционных соглашений. Большая часть инвесторов — региональные и российские, но наблюдается неослабный интерес и со стороны иностранных инвесторов, который не уменьшается.

Мы дорожим каждым инвестором и боремся за него. За регионального, российского, зарубежного. Рады всем, кто заходит на Кубань со своими перспективными проектами в интересах Краснодарского края.

Надо сказать, что процесс инвестирования и создание новых объектов является непростым делом. Но краевая власть старается максимально на всех этапах быть рядом с инвестором и помогать ему решать возникающие вопросы. А они, вопросы, есть, потому что не всё может идти гладко. Безусловно, существуют свои проблемы, и наша задача — максимально поддерживать инвесторов в реализации их проектов, чтобы задуманное не оставалось на бумаге, а становилось реальностью. Предоставляем в том числе налоговые преференции, что очень важно.

К примеру, еще пять лет назад было сложно представить, что в Геленджике будет создан гольф-клуб. А сегодня это становится реальностью. Свидетельствует о том, что необходимо перед собой ставить амбициозные задачи и успешно их решать, добиваясь поставленной цели — реализации инвестиционных проектов в интересах региона,— подытожил руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

Михаил МУСАЕВ