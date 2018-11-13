Реклама должна быть законной

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел селекторное совещание по вопросам размещения рекламно-информационных материалов на объектах потребительской сферы и прилегающих к ним территориях.

Заместитель губернатора отметил, что на прошлом заседании были определены первоочередные задачи, направленные на упорядочение такого вида рекламы. О том, как муниципалитеты исполнили поручения, данные руководством региона в конце августа, доложил глава Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

По его словам, из 44 муниципальных образований только 36 предоставили перечень населенных пунктов и улиц, где в первую очередь необходимо ликвидировать незаконную рекламу. Фотоматериалы о проделанной работе направили лишь двадцать шесть.

— Можно было предположить, что в остальных районах отсутствует проблема размещения рекламы на объектах потребительской сферы. Но выезды сотрудников департамента показали обратное. В дальнейшем отрицательные примеры будут расцениваться как бездействие руководства муниципальных образований,— подчеркнул Роман Куринный.

Глава Департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин сообщил, что в помощь муниципалитетам были направлены методические материалы, в том числе концепция оформления зданий в части размещения информационных конструкций, которая разрабатывалась для Москвы, но применима в любом городе России.

— К середине декабря, когда мы проведем итоговое заседание, центральные улицы и курортные маршруты должны быть очищены от информационного мусора. Через неделю я хочу видеть от каждого муниципального образования список членов комиссий по борьбе с незаконной рекламой, во главе которых будут стоять заместители главы или главные архитекторы,— резюмировал Василий Швец.

Под особый контроль попали Крымский, Славянский, Крыловский и Туапсинский районы, где выявлено больше всего нарушений.