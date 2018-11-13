На личном контроле

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин проинспектировал ход берегоукрепительных работ в Крымском районе.

Он осмотрел строительство объекта по защите территории муниципалитета от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай и Баканка. В настоящее время подрядной организацией начаты необходимые работы по устройству бетонной подготовки, временных ограждающих дамб, отводу русла реки, выемке грунта, устройству железобетонного днища и вертикальных железобетонных стен.

Общая протяженность объекта в соответствии с проектной документацией составляет 43,248 км, он разделен на 140 участков, на тридцати из которых работы планируется завершить уже в этом году. Объект реализуется с участием средств федерального и краевого бюджетов.

Часть строительно-монтажных работ была выполнена в 2014—2016 годах. После передачи полномочий по проведению берегоукрепительных работ Минприроды края ведомством были выявлены недостатки проекта. В результате чего в 2016 году возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации, поэтому строительно-монтажные работы были приостановлены. В сентябре этого года был заключен новый трехлетний государственный контракт на продолжение строительно-монтажных работ.

После осмотра стройки вице-губернатор провел оперативное совещание, на котором поручил усилить работу и завершить ее в сроки, установленные государственным контрактом.

— В преддверии паводкоопасного периода всем подрядным организациям необходимо приступить к двухсменному, а на участках вдали от жилых застроек — к круглосуточному, трехсменному режиму работы. Производство берегоукрепительных работ будет находиться под моим личным контролем,— акцентировал Сергей Болдин.