На базе Армавирского государственного педагогического университета прошли испытания второго зонального полуфинала кадрового конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!».

— Районам нужны крепкие современные менеджеры, способные быстро и эффективно решать задачи любой степени сложности. На армавирской площадке мы заметили таких ребят и уже наблюдаем за их развитием в рамках нашего проекта,— отметил начальник Управления кадровой политики краевой администрации Геннадий Стрюк.

На площадке собрались сто управленцев из восемнадцати муниципальных образований. Среди них предприниматели, торговые представители, врачи, учителя, депутаты, заместители глав районов и главы городов. В качестве экспертов и наставников в полуфинале выступили главы пяти муниципальных образований.

Участники проходили оценочные и образовательные модули, а также деловую игру. Кроме того, для них организовали квест «Управленческий экстрим» из пяти станций: четыре проблемные ситуации и станция ГТО.

Профессиональную оценку компетенций и полную диагностику качеств, необходимых для эффективного управления, проводили преподаватели факультета управления и психологии КубГУ, бизнес-тренеры и руководители кадровых служб муниципальных образований края.

По итогам зонального полуфинала были отобраны 25 финалистов, набравших наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех испытаний.

Напомним: первые 25 финалистов были отобраны в ходе зонального полуфинала в Краснодаре. Следующие этапы полуфинала состоятся в Краснодаре и Абрау-Дюрсо. На каждом из них также выберут по 25 победителей.

В финале сто человек примут участие в комплексной проверке знаний и управленческих навыков. Здесь конкурсанты встретятся с лидерами, топ-менеджерами корпораций, чтобы перенять их опыт, напомнили в Управлении кадровой политики администрации Краснодарского края.

Финалисты получат возможность принять участие в образовательных программах, пройти стажировку в различных организациях края. Кроме того, им будут предоставлены личные консультации топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Конкурсанты получат личный план развития. Финалисты также будут приглашены к участию в программе подготовки резерва управленческих кадров Краснодарского края.

Конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» проводится впервые. Инициатором его проведения стал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Цель конкурса — выявить перспективных менеджеров, а также создать условия для реализации их потенциала.

«Лидеры Кубани — движение вверх!» проводится при экспертной методологической поддержке факультета управления и психологии КубГУ. Его специалисты разработали для проекта методику выявления перспективных управленцев.

Оператор конкурса — Финансовый университет при Правительстве РФ.