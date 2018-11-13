Первые в общероссийском рейтинге

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел совещание, на котором подвели предварительные итоги скакового сезона на Кубани, а также обсудили перспективы развития коневодства.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона, руководители Краснодарского и Павловского ипподромов, а также представители коневодческих хозяйств.

Открывая совещание, Андрей Коробка поздравил всех присутствующих с успешным проведением очередного скакового сезона. Он стал юбилейным: в этом году исполнилось 150 лет со дня проведения первых официальных скачек в крае. Кроме того, весной в Павловском районе КФХ «Барсук» открыло второй в регионе сертифицированный ипподром. За счет этого на Кубани в нынешнем году было 22 скаковых дня.

Всего во время сезона на региональных ипподромах было испытано 627 скаковых лошадей — на 58 голов больше, чем в предыдущем году. По этому показателю, как и в целом по развитию коневодства, Краснодарский край занимает ведущее место в России.

— Кубанские лошади, жокеи, тренеры и коневладельцы на протяжении многих лет стабильно первые в общероссийских рейтингах. Немалую роль в развитии отрасли играет и государственная поддержка. В этом году на проведение испытаний племенных лошадей край направил около 29 миллионов рублей. В 2019 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева мы намерены увеличить финансирование этого направления до пятидесяти миллионов рублей,— отметил Андрей Коробка.

В ходе совещания участники также обсудили проблемные вопросы отрасли. В том числе речь шла о необходимости улучшения инфраструктуры Краснодарского ипподрома, восстановлении материальной базы конных заводов и необходимости повышать рейтинг кубанских лошадей для возможности выступать в престижных международных скачках.