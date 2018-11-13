Помощь кубанским производителям

Региональный Фонд развития промышленности (ФРП) согласовал предоставление льготных займов предприятиям на общую сумму 38,6 миллиона рублей. По словам руководителя Департамента промышленной политики Краснодарского края Ивана Куликова, по новой программе краевого Фонда развития промышленности «Бизнес оборот» получат средства еще два кубанских производителя.

Компании «Выбор-С», изготовляющей изделия из бетона для строительства, будет предоставлено двадцать миллионов рублей, а производителю матрасов «Вега» — 18,6 миллиона рублей. Их заявления были одобрены на четвертом в этом году экспертном совете регионального ФРП. Предприятия получат средства на льготных условиях, предусмотренных стандартом: под четыре процента годовых сроком на два года. Заемные деньги пойдут на пополнение оборотных средств и могут быть использованы на приобретение сырья для производств.

— Мы наблюдаем большой спрос на получение займов предприятиями по новой программе регионального ФРП. Это говорит о том, что данная форма господдержки пришлась очень кстати кубанским производителям и является рабочим инструментом. Это важно, ведь уже в ближайшем будущем мы увидим эффект от нее в виде увеличения объемов производства и дополнительных налоговых поступлений в краевой бюджет,— отметил Иван Куликов.

Напомним: данный стандарт был разработан и запущен в работу в августе текущего года и является уникальным: программы такого плана на федеральном уровне не существует. Первый заем по программе «Бизнес оборот» в размере двадцати миллионов рублей был одобрен кубанскому предприятию в сентябре. На предыдущем экспертном совете ФРП в октябре было согласовано три льготных займа на общую сумму 41 миллион рублей.

— Пользуясь программой, краевые производители смогут расширить ассортимент, повысить качество продукции и ее конкурентоспособность,— отметил директор ФРП Дмитрий Королев.