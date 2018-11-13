Осознанный тренд

Нет необходимости лишний раз говорить о том, как дороги нам все те люди, которые близки в домашней обстановке. Именно для них мы порой готовы сделать что угодно и проявить себя в выборе подарков. И надо сказать, что в последние годы всё большее количество людей дарят своим близким натуральные экологические чистые продукты.

Экологичный подарок — это не только возможность порадовать близкого человека, но и один из способов защиты окружающей среды. Осознанное потребление — современный тренд, следовать которому не только полезно, но и приятно.

Сегодня появляется всё больше и больше разнообразных продуктов, которые можно назвать экоподарками. Всё больше как людей, так и компаний понимают необходимость заботы об окружающей среде. Понимают, что планета не «резиновая» и ей уже весьма тяжело справляться с отходами, которые появляются благодаря деятельности миллиардов ее жителей.

Суровая необходимость

Тенденция ко всевозможному использованию натуральных продуктов и материалов сегодня не просто модное веяние, а суровая необходимость. Производители во всём мире и во всех отраслях стремятся к поддержанию баланса между природой и человеком. Кто-то подчеркивает, что использует древесину, выращенную специально для производства продукции, кто-то напрочь отказывается от применения ядовитых пластмасс в пользу биопластиков. На волне этого явления и появилось особое направление экологических подарков и сувениров. Согласитесь, приятно осознавать, что от подарка можно получить не просто удовольствие — от подарка не пострадает экология!

Еще с десяток лет назад большинство отечественных продавцов и потребителей считали экотовары лишь очередным чудачеством. Но время идет, и вот уже в Россию мода на экосувениры пришла из Европы, где это не просто мода, а набравший обороты тренд. С помощью экосувениров прогрессивные западные компании показывают свое бережное отношение к природе и призывают к разумному использованию природных ресурсов. В этом случае с какой стороны характеризуется такое стремление? Естественно, только с самой положительной.

Западные компании дарят экосувениры не столько потому, что сами озабочены сохранностью окружающей среды, сколько ради улучшения своего имиджа, а значит, и последующих доходов. Быть сторонником защиты экологии в Европе выгодно. Что касается России, то здесь картина несколько иная. Российский клиент руководствуется прежде всего ценой или новизной товара.

Похвальное стремление

Тренд экологичности в мире растет с каждым годом, и это неудивительно. Чем больше мы обрастаем гаджетами и всевозможной техникой, тем сильнее становится стремление быть ближе к природе и заботиться о ее ресурсах. Поэтому и появляются подарки, будто дышащие природой. Например, презенты с запахом свежескошенной травы и текстурой дерева, которые всегда хочется носить с собой и доставать в случае нехватки чего-то естественного.

Краски считаются растратой ценного материала, к тому же не всегда полезного. Поэтому, если хочется подарить кому-то по-настоящему экологичный подарок, можно презентовать портрет, выжженный на дереве. Смотрится необычно и эффектно, прежде всего — для ценителя природы.

Мыло ручной работы, натуральная косметика… Список можно продолжать еще долго, потому как выбор есть. К примеру, натуральное мыло ручной работы обладает приятным ароматом и полезными свойствами эфирных масел, а также может быть изготовлено из растительного сырья. Экопрезентом может быть и подарочная коробочка со мхом и медом. Компоненты — ягоды, травы, мед, а наполнитель можно использовать для заваривания чая.

Цветы в горшках. Помимо того, что цветок в горшочке украшает интерьер, он к тому же насыщает воздух в помещении кислородом. Поэтому такой подарок не только эстетически красив, но и полезен. Растение может быть декоративным или лекарственным, цветущим или вечнозеленым.

Оригинальным подарком может стать и ежедневник… из нефти. Его обложку изготавливают из битумного вещества, а страницы — из переработанных водорослей. Страницы таких блокнотов бывают зеленого, черного, синего или желтого цветов, а в комплект входит и экокарандаш. Это и есть экоклассика, которая многих клиентов радует своей новизной.

Зарядка для мобильного телефона на солнечных батареях предназначена для зарядки от солнечной энергии. Такие зарядки бывают гибкими, в жестком корпусе, влагонепроницаемыми, со встроенным аккумулятором или же без него. Такая зарядка служит долгие годы и работает в любом месте, где есть солнце. Ее очень удобно использовать в путешествиях и длительных туристических походах.

Широкой популярностью пользуются элитные книги, которые, что уж говорить, не сравнимы по внешнему виду с теми, которые мы чаще всего привыкли видеть в книжных магазинах. Человек, прикоснувшийся к этому чуду, поймет, насколько качественные и чистые материалы лежит в основе такого подарка.

В 2013 году Московский зоопарк решил продавать собственную сувенирную продукцию, и в качестве товаров на память о своем зоопарке планировалось реализовывать чашки, мягкие игрушки, сумки из экологичных холщовых тканей, блокноты из слоновьего… навоза и бамбуковые ручки. По задумке сувениры должны были пропагандировать среди покупателей любовь к животным и пробуждать желание заботиться о природе. Именно по этой причине ставка делалась только на экологичные материалы.

Сувениры атакуют

Надо сказать, что в последние годы экосувениры всё активнее участвуют и в деловой коммуникации: эти подарки несут социальный смысл. Всё дело в том, что те или иные компании горят неуемным желанием продемонстрировать свои деловым партнерам и покупателям, что задумываются не только о будущем своего бизнеса, но и о будущем человечества. Вследствие этого и заказывают экологичные подарки, причем всё чаще и чаще.

Это могут быть экоручки из биоразлагаемого пластика, экосумки с логотипом, продукция из возобновляемых материалов, дерева или бамбука. Что касается экологичных живых подарков, то приобретают и их. Они не только весьма актуальны, но и полезны для окружающей среды, потому как из них можно вырастить зеленые растения, которые смогут насыщать воздух кислородом и, конечно же, радовать глаз.

Фантазия создателей экосувениров не знает границ, и сегодня даже далекие на первый взгляд от природы устройства получают приставку «эко». Например, флешки. Корпус USB может быть изготовлен из дерева, а флеш-карты — из картона. Появились даже экологичная деревянная компьютерная мышь и беспроводная клавиатура, выполненная из дерева и кожи.

В мире разработаны уникальные предметы для работы и учебы, которые вполне экологичны и можно использовать весь год. К примеру, многоразовые тетради. Можно писать и стирать написанное специальным маркером. К тому же такие тетради влагоустойчивые.

А карандаши, которые можно использовать, когда они заканчиваются? Это ли не чудо? Эти волшебные карандашики изготавливаются из переработанной бумаги, в наконечнике содержат капсулу с семенами растений. Предметы можно посадить в землю — и из них вырастут восточные пряности: кориандр, кервель или шалфей. Берешь в руки эко карандаш, рисуешь, пишешь или чертишь, а когда он станет коротким, то с его помощью выращиваешь пряность.

Экокуб — небольшой горшочек в виде куба. Это набор с семенами, которые могут прирасти сосной или лиственницей, гранатом или лиственницей, причем грунт подобран специально под определенный сорт растения. Есть и керамические игрушки — травянчики «эколюди», на головах которых или на телах при регулярном поливе растет зеленая яркая трава. Представьте, в каком восторге будет ребенок, когда увидит первые росточки!

Детям можно дарить и другие подарки. Например, вместо пластмассовых автомобильчиков и кукол купить транспорт из дерева и пупсов из ткани. Эти материалы безопасны для детского здоровья, не вызывают аллергию и не вредят окружающей среде.

Конечно, многие игрушечные предметы весьма сложно сделать похожими на их настоящие прототипы. Но существуют предметы, которые органично смотрятся именно в деревянном исполнении. Это и игрушечная мебель, и изображения различных животных, и, конечно, развивающие игрушки и конструкторы. Строить домики из деревянных блоков и кубиков для ребенка намного естественней и приятней, чем из пластмассовых деталей. И ни одна пластмасса не сможет передать глубину и неповторимость текстуры дерева различных пород. Для маленьких горожан, растущих на асфальте и бетоне, полезно пообщаться даже с необработанными деревянными изделиями, наиболее полно передающими форму и красоту живой природы.

Кукурузная мука — природный материал, который быстро разлагается и не наносит вреда окружающей среде. Так называемые кукурукторы позволяют с помощью одной только воды создавать интересные композиции, машин, животных и даже мебель для кукол. Детали состоят лишь из двух ингредиентов: кукурузной муки и красителя. Играют ими самые маленькие, и если такой конструктор попробовать на вкус, то вреда здоровью не будет.

Почти все настольные игры можно считать экологичным подарком, ведь в большинстве своем они выполнены из бумаги и картона, а значит, их можно сдать в макулатуру. Есть и особые настольные игры, которые помогают детям узнать, как заботиться об окружающей среде.

Природолюбам в подарок

Что можно подарить экологу? Конечно же, предметы, сделанные из экологичных материалов. Это могут быть бесфосфатные моющие средства, натуральная косметика с полезными травами и глинами, эфирные и растительные масла, экотекстиль и экологически чистые продукты. И экологически чистая канцелярия может стать хорошим презентом. Изготавливают ее из натуральных или переработанных материалов. Такие канцелярские предметы выглядят очень стильно и оригинально, полностью безопасны для здоровья человека и окружающей среды.

Человеку, увлекающемуся экологией, будет приятно получить в подарок и деревянный скворечник. Лучше всего, чтобы он был изготовлен из очищенной и непокрашенной древесины. В таком случае домик для пернатых можно раскрасить красками своими руками.

Наличие дома любой бытовой техники, помогающей сэкономить энергию, очень благоприятно влияет на окружающую среду. В этом случае в роли подарка экологу можно преподнести энергосберегающие лампы. Но помимо ламп в наше время производят также стиральные машины, чайники и другую бытовую технику, которая не расходует лишнюю электроэнергию. И такие вещи также могут стать хорошим презентом.

Что касается украшений из натуральных материалов, то они также подойдут экологу в качестве подарка. Естественно, женщине. Это могут быть деревянные браслеты и заколки, кольца и серьги из янтаря. Впрочем, существует еще немало самых различных красивых и в то же время полезных вещей.

Стремление подарить вещь из натуральных материалов или продукты самого лучшего качества вполне объяснимо: в век пластмассы и искусственных материй самым желанным подарком становится естественность и красота нашей матушки-природы.

Михаил МУСАЕВ