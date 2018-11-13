Лекарственные растения вокруг нас

2017 год был объявлен Годом экологии. Было сделано немало добрых дел. В помощи нуждаются не только люди и животные, но еще и наша природа. Ведь она, по мнению многих, не может помочь себе сама. Это неверное представление. Природа миллионы лет восстанавливала себя после различных стихийных бедствий: наводнений, землетрясений, взрывов вулканов, пожаров. Но сегодня воздействие человека на природу оказывается сильнее стихий и природа зачастую уже не в состоянии самовосстановиться или самоочиститься. Вот поэтому 2018 год был объявлен в России Годом добровольца (читай — волонтера). Более двух миллионов человек приняли участие в экологических акциях по уборке берегов водоемов. В акции приняли участие и многие кубанцы, очистившие от бытового мусора, веток берега курортов Черного и Азовского морей, рек, озер, каналов, прудов.

Сформирован паспорт национального проекта «Экология». В настоящее время он включает в себя одиннадцать национальных проектов. Это «Чистая вода», «Комплексная система обращения с ТКО» (твердыми коммунальными отходами), «Инфраструктура для обращения с отходами 1—2 класса опасности», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий».

Национальный проект будет реализовываться по пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие» и «Технологии».

Жаль, я не увидел ни в первом, ни во втором случае такого направления, как «Растения». Возможно, оно вошло в одну из других программ. А стоит того, чтобы быть выделенным в отдельную программу. Потому что растения — это то, что повседневно окружает нас, что украшает нашу жизнь, делает ее и нас с вами лучше, душевней, отзывчивей. Растения дают пищу многим насекомым и пернатым. Служат для многих мелких животных, птиц, насекомых домом. И к тому же, что может быть гораздо более важным, обладают многообразными врачующими возможностями, о многих из которых мы еще даже не догадываемся, а между тем они способны вернуть здоровье миллионам землян.

Люди использовали целительные возможности растений уже в глубокой древности. Растениями лечили в Египте, Китае, Шумере, Индии, Греции и Риме, а на Тибете и сегодня отдают предпочтение лечением травами, а не антибиотиками. Антибиотики совершили подлинную революцию в медицине, начиная с сороковых годов двадцатого века. Но прошло время — и многие болезнетворные микробы приспособились к антибиотикам, поэтому людям приходится искать им альтернативу. Ею во многих случаях оказываются растения. Некоторое время назад наметился четкий поворот именно в сторону растительных лекарств, тем более большинство из них не дают или дают побочные эффекты гораздо слабее, чем антибиотики.

Много сведений о лечении лекарственными травами можно почерпнуть в трудах древних и средневековых врачевателей и мыслителей: Плиния, Диоскорида, Гиппократа, Галена, Асклепия.

Знаменитый врач средневековья Авиценна оставил нам бесценный труд «Канон врачей науки», в котором описал лечебные свойства более девятисот растений. Многие из них можно применять и сегодня. Трудности с пониманием трактата возникают из-за того, что в средние века специалисты по врачеванию использовали сложный язык символов, описаний, который сегодня далеко не всегда удается расшифровать.

Авиценна широко использовал лечебные травы не только горного Таджикистана, но и других стран, таких как Индия и других. Уже в те времена купцы торговали не только шелком, хлопком, шерстью, коврами, хлебом, но и лекарственными травами.

Врачевание лекарственными травами широко применялось и на Руси, особенно после принятия христианства. В монастырях переводились лечебники с греческого языка, и многие указанные в них травы начинали применяться в монастырях, деревнях и городах. Позднее монахи стали переводить травники и с европейских языков и использовать почерпнутые знания для лечения травами. Значительное применение лечебных трав в России произошло благодаря созданию в XVII веке Аптекарского приказа. Стали более широко осваиваться местные лекарственные травы и травы Сибири, закладываться аптекарские огороды. При Петре Первом такие аптекарские огороды стали создавать при военных госпиталях.

Появились большие плантации лекарственных трав в Астрахани и Лубках. В это же время приняла массовый характер заготовка диких лекарственных растений, что позволило отказаться от ввоза дорогостоящих лекарств из других стран.

В советской России, когда еще шла Гражданская война, был издан декрет о сборе лекарственных растений. А в 1931 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт лекарственных растений и его зональные станции, где шло изучение свойств лекарственных трав и их выращивание. Обычными становятся научные экспедиции, организуемые институтом, для поиска лекарственных растений, по определению их запасов, изучению их биологии и введению в культуру многих из этих растений; что позволило пополнить медицинский арсенал новыми средствами борьбы с различными болезнями, в том числе заимствованными из народной медицины новыми растениями, о лечебных свойствах которых ранее не было известно.

Такие экспедиции проводились вплоть до девяностых годов. Две из них водил в горы Кавказа мой хороший знакомый — народный целитель, уроженец Дагестана. Его отец, дед и прадед были травниками. Мой знакомый хорошо усвоил их уроки и успешно врачевал. Доводилось ему лечить и самого Алексея Николаевича Косыгина, у которого были проблемы с опорным аппаратом.

Для выращивания лечебных трав, в том числе на Кубани, были созданы специализированные совхозы. В девяностые годы двадцатого века эти хозяйства были ликвидированы. В результате большинство лекарств стали завозить из-за рубежа по цене, доступной далеко не каждому россиянину. Это тоже стало толчком к развитию народной медицины, к лечению лекарственными растениями. Сегодня начала восстанавливаться отечественная индустрия по производству лекарств. Но интерес к народным средствам лечения не уходит. На Краснодарском центральном рынке, там, где торгуют лекарственными травами, всегда толпится народ. Заглядываю сюда и я. Нередко только для того, чтобы вдохнуть незабываемый запах лекарственных трав, послушать наставления травниц, как правильно применять травы, полюбоваться любовно увязанными пучками сухих растений, поинтересоваться, какие травы сегодня пользуются повышенным спросом, а какие нет.

Многих я знаю в лицо. А с одним из них — Сергеем Никаноровичем Педченко, бесконечно влюбленным в лечебные травы, знаком уже близко. Люблю слушать его рассказы про экспедиции за травами в разные регионы страны, как он стал травником. Оказывается неслучайно, как нередко случается в жизни. Собирать лечебные травы его пристрастили с детства мать, отец, братья, знакомые травники. И когда пришло время поступать в институт, он без раздумий пошел учиться на отделение лекарственных растений факультета защиты растений Кубанского сельскохозяйственного института. Ездил на практику в горы, в Лагонаки, которые считает Меккой лекарственных растений Северного Кавказа и куда каждый год наведывается за сбором лекарственных трав.

Там же, в бывшем поселке лесорубов — Камышановой Поляне, находится учебная база биологического факультета Кубанского государственного университета. Студенты биофака, будущие фармацевты на летней практике успевают изучить пятьдесят — шестьдесят лекарственных трав. Для начала неплохо.

Женьшень

Узнают на практике, что фабричное лекарство менее эффективно, чем изготовленное из лечебной травы, благо здесь же, рядом с университетской базой, выращивают редкие лечебные травы врачеватели из Краснодара. И охотно делятся своими знаниями лечебных трав со студентами. Здесь они начинают понимать простую истину: чем больше знаешь о растениях, тем больше появляется вопросов. И этот процесс бесконечен.

— Ну, вот вы, студенты, книжники, знаете, где предпочитает расти женьшень? — спрашивает один из них.

— А у вас что, растет женьшень? — спрашивают пораженные студенты.

— Пытаюсь выращивать. Он капризный как ребенок. Требует глаз да глаз. А знаете, где он предпочитает расти? Как ни странно, в местах с повышенным радиоактивным фоном. Ему нужен свой климат, свои почвы. Это чрезвычайно умное растение. Предпочитает расти там, где его Бог посадил. Если невзначай на него наступишь, будет лежать. И не пытайтесь его поднять. Самолюбив. Предпочитает встать сам, когда рядом никого нет. Любит тишину. Растет медленно. Долго накапливает свои редчайшие целительные свойства. И расти предпочитает в тишине. По поверью, дается в руки только человеку с чистой душой и чистыми помыслами.

— Даже выкапывать его надо чрезвычайно осторожно, специальными инструментами. Чтобы не повредить ни один волосок,— делится со мной Сергей Никанорович. — Он внешне очень похож на человека. Словно намекает нам, что он рожден помогать врачевать нас, людей.

Рожденный врачевать

На Востоке — в Китае, Корее женьшень буквально боготворят. Первыми научились выращивать искусственно. На грядках. Здесь он растет быстрее и дает солидный урожай, но его целительные свойства не идут ни в какое сравнение с натуральным естественным женьшенем, который растет в основном в Уссурийской тайге и изредка встречается в глухих распадках Алтая.

Но за неимением натурального годится и выращенный искусственно, как здесь, в Лагонаках, у травников-любителей.

— А вы сами выращиваете женьшень? — спрашиваю Сергея Никаноровича.

— Не выращиваю по названным причинам. Предпочитаю ездить на Алтай (он все-таки ближе к нам, нежели Уссурийский край) и там искать природный чудо-корень.

На Алтае Сергей Никанорович познакомился с одним из лучших травников России, доктором медицинских и минералогических наук С. В. Корепановым. Общался с ним много лет, многому научился, многое понял из жизни растений во время совместных экспедиций за лекарственными растениями Алтая.

Запомнились ему и уроки другого травозная, доктора медицинских наук А. Н. Алферова, автора двух книг о лекарственных растениях. Алферов посвятил семь лет жизни на Алтае, изучению лекарственных свойств аконита для борьбы с онкозаболеваниями, обладающего мощными целительными свойствами. По слова Сергея Никаноровича, аконит растет и у нас, в Лагонаках. В его арсенале всего более ста тридцати лекарственных трав. Он каждый год неутомимо собирает, сушит, готовит из лекарственных трав чайные наборы, микстуры.

Лекарственные травы Кубани

— Преимущество лекарственных трав в том, что они помимо прочего нередко растут рядом с нами. Возьмите туже петрушку, растущую на каждом огороде, знакомые всем цветы, редко не растущие у кого во дворе ноготки, а у каждой дорожки и тропинки — подорожник, на глинистых косогорах — мать-и-мачеху, на лугах, за выгоном, ромашку лечебную, иван-чай, бессмертник, богородскую травку и много других трав. Не надо бежать в аптеку. Просто нужно знать полезные лечебные свойства наших неприхотливых соседей. К сожалению, мы зачастую, как сказал поэт, ленивы и не любопытны.

И редко кто из нас знает, что половина из собираемых лечебных трав растет на Кубани. Еще в достаточном количестве произрастает шалфей, которому нужен определенный свет, определенный климат и определенные почвы. Многие из лекарственных трав — каждая на особинку. Например, там, где произрастает иван-чай, температура воздуха почему-то всегда на 2—4 градуса выше, чем у нас, на Кубани. Пока в достатке ареалов ятрышника, сабельника, незаменимого в лечении многих болезней, зверобоя, мяты, душицы, морозника. А вот бессмертник нужно искать в основном на Тамани. Существует опасность, что его вытеснят агрессивные сорные травы. Тому же Сергею Никаноровичу теперь приходится ездить в Ростовскую область, в нераспаханную степь под станицей Благовещенской.

Стала исчезать фиалка трехцветная, ромашка лекарственная. Между тем еще совсем недавно ромашка росла во многих станицах Кубани прямо на улицах. В станице Васюринской ромашку лекарственную выращивали в хозяйстве. Ветер разносил семена — и она благоденствовала.

Теперь ромашка исчезает. Земля запахивается под сельхозкультуры — и ромашке просто негде становится расти.

Сергей Никанорович с горечью говорил, как некоторые горе-заготовители приезжают за лекарственными растениями на автомобилях. Вырезают под корень иван-чай, хотя у него надо брать только верхнюю часть, чем наносят этому лекарственному растению непоправимый урон. Истинные травники, как Сергей Никанорович, берут не больше 30—40 процентов лекарственных растений, чтобы их ареал не скудел. К сожалению, так поступают далеко не все сборщики лекарственных трав и плодов.

В последние годы можно порой видеть, как горе-заготовители подъезжают к боярышнику и ломают ветки с плодами и укладывают в кузов машины, чтобы дома уже оборвать с них плоды, тем самым нанося вред и самому дереву, и птицам, и зверушкам, лишая их корма, а значит, и среды обитания.

Выход один: в формировании у людей привычки к бережному отношению к природе у всех граждан края, страны, независимо от социального положения и места проживания.

В последние годы замечается всё больший интерес представителей бизнеса, органов местного самоуправления молодежи, школьников к теме экологии, в том числе в рамках национального проекта «Экология», который в ближайшее время должен быть принят. Он подготовлен в рамках исполнения майских указов президента России о стратегических задачах развития страны.

Есть надежда, что национальный проект станет основой укрепления экологической безопасности регионов и страны целом.

Уверенности придает и развитие добровольческих организаций, формирование культуры нетерпимости к чисто потребительскому отношению к природе в целом и растениям в частности, к загрязнению окружающей среды.

Виктор БОГДАНОВ