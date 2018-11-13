Курортная дипломатия

Молодые дипломаты из разных стран мира собрались в Сочи. На форум в олимпийскую столицу приехали 135 делегатов из 64 стран мира, чтобы в рамках второго Глобального форума «Вместе в будущее» обсудить актуальные вопросы международных отношений.

- Роль мероприятия заключается в том, чтобы через диалог молодых дипломатов в неформальной обстановке поспособствовать укреплению международного сотрудничества, что особенно важно в эпоху нестабильности и турбулентности на международной арене. В Глобальном форуме молодых дипломатов форуме представлены страны со всех континентов, за исключением Австралии и Океании. Традиционно принимают участие наши соседи - страны СНГ, а также страны-участники БРИКС, ШОС, европейские страны, государства Азиатско-Тихоокеанского региона, большой интерес форум также вызывает у государств Африки и Южной Америки, - отметил председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков.

Молодые дипломаты собираются в Сочи второй год подряд. Необычный проект не имеет аналогов и является результатом пятилетней работы Совета молодых дипломатов российского МИДа. В укреплении международного сотрудничества и выработке позитивной повестки дня начинающим сотрудникам внешнеполитических ведомств должна поспособствовать концепция горизонтальной дипломатии, которая подразумевает диалог молодых сотрудников внешнеполитических ведомств. Начинающие дипломаты в меньшей степени подвержены влиянию догм и стереотипов, что позволяет молодым коллегам из разных стран легче находить общий язык.

- В будущем нам придется всем работать вместе, и мы все прекрасно это понимаем, что мы встретимся не раз на международных площадках. Мы будем сидеть по разные стороны, а может и по одну сторону переговорного стола. Поэтому эта переговорная площадка станет официальной в будущем, - рассказал председатель Клуба молодых дипломатов МИД Белоруссии Алеся Берилло.

Форум молодых дипломатов в Сочи продлится до 15 ноября. В течение четырех дней форума состоится пять пленарных заседаний, на которых делегаты обсудят актуальные международные проблемы, будущее экономической внешней политики, воздействие современных СМИ на международные отношения и концепцию "горизонтальной дипломатии". Помимо официальной части, молодые дипломаты примут участие в квесте по мотивам русских сказок, который будет очень интересен зарубежным гостям, уверены организаторы.

Ирина СИЗОВА