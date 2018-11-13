В Крымском районе генеральный директор подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Троицкий йодный завод». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы подчиненным сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с января по сентябрь 2018 года генеральный директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере производства прочих основных неорганических химических веществ, не выплачивал в полном объеме заработную плату 21 сотруднику организации. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 3,4 миллиона рублей. При этом у мужчины имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия.

В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовных дел о невыплате заработной платы и возмещение потерпевшим ущерба является одним из приоритетных направлений работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.