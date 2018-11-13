Приставы снова вышли на дороги

Краснодарские судебные приставы, представители ГИБДД и налоговой службы края в очередной раз встретились на выезде из города на посту х. Ленина. Столь значимая встреча состоялась в связи с проведением мероприятия по выявлению задолженностей у граждан, таких как налоги, штрафы, кредиты и прочее.

Само мероприятие носит предупредительный характер. Действие происходит по следующему сценарию. Исходя из данных системы видеофиксации ГИБДД, которая считывает государственный номер на автотранспорте должника, работник поста ДПС останавливает машину и передает документы водителя судебному приставу для выявления задолженности и дальнейших действий по ее погашению.

Согласно ст. 80 Федерального Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в случае обнаружения у гражданина долга в сумме менее 3000 рублей распечатывает квитанцию для погашения долга и явку-требование на прием к судебному приставу-исполнителю. В остальных случаях, где сумма долга стартует от 3000 рублей и выше, судебный пристав производит арест имущества должника, вплоть до автотранспортного средства.

По итогам мероприятия пяти должникам были выписаны квитанции на оплату задолженности и вручены явки-требования на прием к судебному приставу-исполнителю. Все они задолжали государству различные суммы по штрафам уполномоченных органов и налогам.

Подобные межведомственные дежурства проходят на регулярной основе. Вплоть до середины ноября представители указанных структур будут ловить нерадивых должников на дорогах Краснодара.