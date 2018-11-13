Гроза алиментщиков

236 уголовных дел по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) завела за последние шесть лет юрист 1 класса, ведущий специалист-эксперт (дознаватель) Северского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Олеся Владимировна Сазонтьева. Все уголовные дела были направлены в суд и по ним вынесены обвинительные приговоры. А значит, у более чем 200 кубанских детей появилась реальная возможность получить выплаты от безответственных родителей-алиментщиков.

Об Олесе Владимировне сослуживцы говорят, как об ответственном, высококвалифицированном специалисте, демонстрирующем настойчивость в достижении поставленных целей и высокую работоспособность.

За демонстрацию высоких знаний и умений при выполнении своих должностных обязанностей, своевременное и грамотное выполнение поставленных задач с соблюдением требований и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации, эрудированность, коммуникабельность и отзывчивость Олеся Владимировна Сазонтьева неоднократно отмечалась ведомственными грамотами и благодарностями.

За безупречную службу, инициативу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей, достижение высоких показателей в служебной деятельности О.В. Сазонтьева занесена на Доску почета УФССП России по Краснодарскому краю.