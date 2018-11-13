Преступные действия пресечены сотрудниками ФСБ

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела в отношении 32-летней женщины. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.1 и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Преступные действия подозреваемой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в феврале 2018 года подозреваемая обратилась к своему супругу, который являлся начальником отдела государственной регистрации судов ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря», с просьбой помочь за денежное вознаграждение ускоренно и беспрепятственно пройти процедуру ежегодного подтверждения регистрации пяти водных судов, принадлежавших ее знакомому. За оказанную услугу подозреваемая получила от знакомого 58 тысяч рублей, 20 из которых передала своему супругу.

Кроме того, в то же время, подозреваемая, договорившись со своим супругом, который оказал содействие в регистрации двух маломерных судов и выдачу судовых билетов ее знакомому в его отсутствие, получила 69 тысяч рублей, 40 из которых передала своему супругу.

В настоящее время уголовное дело по подозрению супруга подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), находится в производстве Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России. По данным уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств.