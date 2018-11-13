Два КАМАЗа с «игрушками»

В рамках ареста имущества организации, задолжавшей другому юридическому лицу свыше 82 миллионов 200 тысяч рублей, работникам Армавирского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю пришлось описать более 15 тысяч наименований товаров интимного назначения.

Поручение о проведении исполнительных действий поступило в адрес армавирских приставов от московских коллег. В поручении содержалась информация о том, что в августе текущего года Арбитражным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с фирмы задолженности в размере 1,2 млн. долларов (82 236 000 руб.). Поскольку в установленный законом срок для добровольного погашения задолженности представителями организации-должника ничего не было предпринято, возникла необходимость применения принудительных мер исполнения. В частности, наложения ареста на имущество. Таким имуществом стали свыше 15 тысяч единиц товаров интимного назначения, хранящиеся на складе в г.Армавире.

К описи судебные приставы приступили в понедельник. Из-за большого объема имущества данная работа растянулась на несколько дней. После окончания описи арестованные товары будут перевезены на склад торгующей организации. По предварительным данным, для транспортировки упаковок с арестованным имуществом понадобится не менее двух КАМАЗов.

На ответственном хранении торгующей организации имущество фирмы-должника пробудет до принятия процессуального решения о его передаче на оценку и реализацию.