«Уральцы» свяжут Сочи и Красноярск

Сочи и Красноярск свяжет прямое авиасообщение. Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».

- Вылет из Красноярска будет совершаться по воскресеньям в 8.45 по местному времени, прилет в Сочи в 10.55 по Москве. Время в полете составит 6 часов 10 минут. Обратный рейс выполняется по субботам, время вылета из Сочи - 22.00 мск, прилет в Красноярск - в 07.25 по местному времени. Время в пути 5 часов 25 минут, - сообщает администрация Сочи.

Выполнение полетов авиакомпанией «Уральские авиалинии» запланировано в период с 30 декабря по 31 марта. Кроме того этой зимой увеличится количество авиарейсов в Сочи еще из трех крупных городов: Екатеринбурга, Самары и Челябинска.

Ирина СИЗОВА