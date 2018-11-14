Ремонтные работы в РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» завершены успешно

12 ноября по заявке ООО «Прогрессор» была произведена полная остановка водоподъемных станций ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «КУбаньводкомплекс». Генеральным подрядчиком в рамках реализации государственного контракта по строительству объекта «Защита территорий Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка. (Переустройство инженерных коммуникаций)» проводились работы на участке магистрального водовода МВ-2 диаметром 1020 мм от насосной станции третьего подъема НС-3 до насосной станции четвертого подъема НС-4 ПК 12+32,55 по врезке дюкерного перехода протяженностью 172 метра через реку Адагум в действующий трубопровод. Задача специалистов «Троицкого группового водопровода» состояла в выполнении необходимых переключений и технологическом сбросе воды, проведении гидроиспытаний после строительно-монтажных работ, обратных переключений, промывке и дезинфекции нового участка водовода. Работы были завершены утром 13 ноября в 5 часов 25 минут.

В связи с полной остановкой подачи воды на многих объектах РЭУ «Троицкий групповой водопровод» одновременно проводился целый комплекс профилактических мероприятий. Заблаговременно был определен перечень ремонтных работ, которые можно выполнить только с полной остановкой насосных станций, утвержден график их проведения, подготовлены материалы, оборудование и спецтехника. Всего в работах приняли участие более 50 человек, 12 единиц спецтехники. На выполнение всех мероприятий отводилось всего 24 часа.

Масштабный объем работ по устранению утечки был выполнен на магистральном водоводе МВ-2 диаметром 1220 мм недалеко от станицы Троицкой. В месте присоединения сбросного трубопровода к магистрали из-за длительной эксплуатации образовалась трещина. Было принято решение убрать присоединение, а место герметично закрыть накладкой размером 660х630 мм с внутренней стороны водовода. Сварочные работы были завершены в десять часов вечера 12 ноября, после чего началось плавное подключение насосных агрегатов и заполнение магистрального водовода МВ-2. К двум часам ночи питьевая вода пришла в Крымск.

Также небольшая утечка была ликвидирована на насосной станции четвертого подъема НС-4 в сбросном колодце ВК-20.

В ходе ремонтных работ были заменены две задвижки диаметром 150 мм на насосных станциях второго и четвертого подъемов.

На насосной станции третьего подъема НС-3 на магистральном водоводе МВ-2 был заменен на новый расходомер-счетчик воды US800. А также выполнен ремонт прибора учета на магистральном водоводе МВ-1. Учет воды, проходящей через насосные станции, позволяет выявлять потери на многокилометровом пути от артезианских скважин до потребителя. Это могут быть скрытые утечки, которые невозможно определить визуально, например, в местах прохождения трубопроводов по заболоченным участкам, под асфальтовым или бетонным дорожными покрытиями, в гравийно-песчаном грунте. Приборы учета воды, также как и квартирные водомеры, требуют периодической поверки или замены. А их монтаж возможен только с отключением водоснабжения. Кстати, во время ремонтных работ еще один прибор учета был отремонтирован на магистральном водоводе МВ-2 недалеко от поселка Кабардинка.

Полное снятие напряжения на линиях электроснабжения насосных станций позволило специалистам электроучастка произвести чистку изоляторов, электрооборудования, которое находится под постоянным напряжением 6 кВ, 10 кВ, протяжку контактов на насосных станциях второго и третьего подъемов.

Плановая остановка водопроводных станций была завершена раньше установленного. Во вторник утром в 4 часа 40 минут началась подача питьевой воды потребителям Новороссийска и Геленджика.

Подобные масштабные профилактические работы позволяют выполнить большой объем работ в максимально сжатые сроки, предотвратить крупные поломки на сетях водоснабжения, повысить надежность эксплуатации насосных станций и магистральных сетей, которые эксплуатируются в непрерывном режиме круглый год.