Государственные служащие прошли аттестацию

95 работников Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошли аттестацию.

Для подтверждения своей профессиональной квалификации государственные гражданские служащие прибыли в Краснодар со всего края. Особенность нынешней аттестации в том, что четверть «экзаменуемых» - работники аппарата Управления. Впрочем, никаких преимуществ этот статус не дает.

Комиссия подробно изучила характеристики и отзывы, данные аттестуемым работникам их непосредственными начальниками. В документах содержались сведения об основных результатах работы, личных и деловых качествах, а в некоторых случаях, и о дисциплинарных взысканиях. Заместитель главного судебного пристава Краснодарского края Ю.Ю. Кунин провёл личное собеседование со всеми прибывшими работниками. Решение по каждому из них принималось коллегиально.

Аттестацию успешно прошли 90 государственных гражданских служащих. Остальным представится возможность «пересдать экзамен» в ходе следующей аттестации.

Также в этот день 23 работника Управления успешно сдали экзамен на присвоение очередного классного чина.

Следует отметить, что срок аттестации для каждого индивидуален – он зависит, прежде всего, от периода нахождения гражданского служащего в занимаемой должности. График аттестации на год заблаговременно готовится отделом государственной службы и кадров Управления.