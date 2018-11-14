Задолженность можно погасить с помощью систем электронной оплаты

В Управлении ФССП России по Краснодарскому краю используются системы электронной оплаты для погашения задолженности по исполнительным документам.
Система электронной оплаты – это оперативный способ погашения задолженности в любое удобное время через платежные терминалы.
С помощью платежных терминалов QIWI (КИВИ) и COMEPAY (КОМПЭЙ)
должник может не только погасить свою задолженность, но и узнать достоверную информацию по исполнительному производству.
Для получения дополнительной информации необходимо ввести номер исполнительного производства, личные данные (фамилию, имя, отчество) в соответствующем поле платежного терминала.
Данный способ погашения задолженности позволяет должнику произвести оплату без явки в структурное подразделение Управления ФССП России по Краснодарскому краю.
Задолженность можно погасить с помощью систем электронной оплатыСреда, 14 ноября 2018 09:08
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В Управлении ФССП России по Краснодарскому краю используются системы электронной оплаты для погашения задолженности по исполнительным документам.