〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Задолженность можно погасить с помощью систем электронной оплаты

Среда, 14 ноября 2018 09:08
Оцените материал
(0 голосов)

В Управлении ФССП России по Краснодарскому краю используются системы электронной оплаты для погашения задолженности по исполнительным документам.
Система электронной оплаты – это оперативный способ погашения задолженности в любое удобное время через платежные терминалы.
С помощью платежных терминалов QIWI (КИВИ) и COMEPAY (КОМПЭЙ)
должник может не только погасить свою задолженность, но и узнать достоверную информацию по исполнительному производству.
Для получения дополнительной информации необходимо ввести номер исполнительного производства, личные данные (фамилию, имя, отчество) в соответствующем поле платежного терминала.
Данный способ погашения задолженности позволяет должнику произвести оплату без явки в структурное подразделение Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Прочитано 39 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Государственные служащие прошли аттестацию
Наверх