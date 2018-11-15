О тех, кто работать без меры старался…

День урожая на рисовом племзаводе «Красноармейский» имени А. И. Майстренко за долгие годы обрел массу традиций: от устройства празднично убранных куреней до возложения цветов к бюсту основателя прославленного рисового хозяйства, задающего сегодня тон всей рисовой отрасли в стране,— А. И. Майстренко. К тому же этот праздник продуман и выверен до мелочей и по минутам. Но… талантливые люди талантливы во всём — почему вы думаете, что это справедливо только по отношению к представителям творческих профессий? Так вот, на племзаводе «Красноармейский» талантов не занимать, и, благодаря им, ежегодный праздник всякий раз расцвечен по-иному, каждый год приносит маленькие открытия в организации знакового для хозяйства и всего района мероприятия. Не стал исключением и День урожая в минувшую пятницу — 9 ноября.

Настоящие звезды — на земле!

Не первый раз бывая в поселке Октябрьский, когда племзавод «Красноармейский» отмечает День урожая, могу сказать, что даже природа в этот момент — за: дотянула-таки солнечная погода до праздника. К десяти часам утра ноябрьская прохлада нехотя отступает, под высоким осенним небом горят на солнце отцветающие розы и еще не тронутые морозом хризантемы. С клумбами у сельского Дома культуры яркостью красок соперничают курени подразделений рисового племзавода (на плетнях золотые снопы пшеницы и риса, кисти калины и огромные подсолнухи), вторят им многоцветьем и костюмы казаков и казачек из самодеятельных песенных коллективов. Я уж не говорю о разноцветной «поляне» на столах в каждом курене!

Виновники торжества — победители жатвы-2018 сразу видны в праздничной толпе: им непривычно в новых отутюженных костюмах да еще и в центре внимания — их приветствуют гости, с ними фотографируются в куренях. Но так уж заведено в прославленном хозяйстве: человек труда и в праздники, и в будни в первом ряду. Не могу не сказать, что это не только дань традиции, но и личная позиция директора ФГУП РПЗ «Красноармейский», Героя труда Кубани, депутата Законодательного Собрания края, заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Сергея Владимировича Кизинька.

Тем временем гости праздника начинают традиционный обход куреней. Их ждут, работники каждого подразделения хозяйства постарались не ударить лицом в грязь и отличиться: то пирамидой из всех видов зерна, производимых на племзаводе, то затейливым плетнем, то галушками с «секретом». А еще гости, а среди них заместитель директора ФГБНУ ВНИИ риса, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Виктор Савельевич Ковалев, исполнительный директор НП «Южный рисовый союз» Михаил Григорьевич Радченко, заместитель главы МО Красноармейский район Алексей Павлович Науменко, не могли не оценить приветственные частушки, под которые их встречали в каждом курене! Не беда, что «артисты» подглядывали порой в листочек, главное — от души! Честно говоря, смотришь на всё это хлебосольное праздничное действо, довольные, радостные лица людей, на непритязательное, но искреннее творчество тружеников хозяйства и думаешь: как далеко всё это от того, какой рисуют страну телеканалы, с нагнетанием страха, с публичной потерей людьми своего лица, с потугами на звездность!

Погода подвела, а люди — нет!

Но вот подведены итоги смотра-конкурса куреней, отведаны угощения, и народ потянулся в Дом культуры. Победителям в различных номинациях по итогам уборки в растениеводстве отведены первые два ряда в зрительном зале. Горят золотом на красном слова «герой жатвы», звучат фанфары, на сцене, украшенной караваем, появляется ведущая праздничного мероприятия. Принять хлеб-соль на сцену приглашают директора хозяйства, ежегодно в полной мере разделяющего все тяготы уборочной кампании Сергея Владимировича Кизинька. Он же открывает праздничную программу.

— Хочу поздравить всех тружеников хозяйства с этим днем,— обратился к землякам директор «Красноармейского»,— это настоящий праздник, когда можно наконец выдохнуть: всё, сельскохозяйственный год закончен, сложился, получился неплохим и даже стал своего рода открытием. Если учесть, что на племзаводе сегодня занято более восьмисот человек, а в уборочную с привлечением сезонных работников и до тысячи человек, то понятно, сколько рук должны держать этот каравай! Мы и этот год жили одной командой, одним дыханием, одной волей — вытянуть урожай, сделать, учитывая четырехмесячную засуху, невозможное. И мы сделали: собрано всего зерновых свыше 50,6 тысячи тонн, в том числе риса — 40,8 тысячи тонн. Урожайность пшеницы составила 73,4 центнера с гектара, риса — 71,1 центнера, а победители дали урожайность и свыше 90 центнеров с гектара! Не могу не сказать о животноводах: они просто удивили, дав прибавку свыше 1230 килограммов к уровню прошлого года на фуражную корову, а к концу года обещают взять высоту в 11 тысяч тонн молока валового надоя! Сам не пойму, как это удалось: люди те же, корма те же. Но главное — мы избежали человеческих потерь, сохранили работоспособный коллектив. И низкий поклон каждому, кто вложил свой труд, талант, умения и душу в нынешний урожай!

Забегая вперед, скажу, что позже я задала вопрос главному зоотехнику хозяйства Владимиру Николаевичу Жуку: как же удалось достичь такого прорыва в надоях? Что все-таки случилось в животноводстве хозяйства? Конечно, выяснилось, что чуда нет. Для начала пришли новые люди в руководство ветслужбой всего племзавода и отдельных ферм в частности, главный зоотехник тоже принял дела в этом году. Если не вдаваться в подробности, то суть перемен в новой системе кормления, которая свела к минимуму потери среди новорожденных телят, и новой технологии содержания, также нацеленной на устранение потерь. Так, если в прошлом году потери среди молочного стада составляли 348 голов, то в этом — три коровы. Планы по валовому надою молока вполне реальны, на первую декаду ноября он составил более 9300 тонн.

— На конец года плюс полторы тонны еще добавим,— заверил главный зоотехник,— сегодня ежесуточный надой в хозяйстве составляет 18,7 килограмма молока на фуражную корову.

По труду и награда. Поднявшийся вслед на сцену заместитель директора ВНИИ риса профессор Виктор Савельевич Ковалев вручил директору племзавода «Красноармейский» две золотые медали Всероссийского выставочного центра «За использование земельного фонда» и «За высокие достижения в производстве сельскохозяйственной продукции». Он же зачитал приветственный адрес директора ВНИИ риса, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Валентиновича Гарькуши и, поблагодарив работников «Красноармейского» за сотрудничество в работе над новыми сортами риса, вручил почетные грамоты и ценные подарки ряду работников племзавода. Поздравили собравшихся и вручили награды также исполнительный директор НП «Южный рисовый союз» Михаил Григорьевич Радченко и заместитель главы района Алексей Павлович Науменко.

Героям первый ряд!

И вот звучат имена тех, кто по итогам работы всего коллектива племзавода вышел на передовые позиции в растениеводстве. Итак, первое место на уборке риса занял коллектив комплексной бригады отделения №1 (управляющий — Валерий Викторович Баштовой, старший агроном — Юрий Петрович Шкребецкий, механик — Александр Викторович Таран), получивший с площади 2050 гектаров 15183 тонны риса — по 74,1 центнера риса с гектара. На втором месте коллектив комплексной бригады отделения №2 (управляющий — Владимир Владимирович Безворотний, старший агроном — Игорь Николаевич Баштовой, механик — Андрей Николаевич Турковский), получивший с площади 1878 гектаров 13627 тонн риса с урожайностью 72,6 центнера с гектара. И на третьем месте коллектив комплексной бригады №3 (управляющий — Андрей Николаевич Фоменко, старший агроном — Александр Николаевич Хмара, механик — Сергей Владимирович Овчинников). С площади 1807 гектаров получено 11954 тонны риса, урожайность составила 66,2 центнера с гектара.

Среди поливальщиков впереди Валерий Федорович Дороженко (отделение №1): с площади 108 гектаров он получил по 94,7 центнера с гектара. Следом идет Александр Иванович Смелик (отделение №1), который получил по 93,2 центнера с каждого из 54 гектаров. На третьем месте Алексей Сергеевич Годовников (отделение №2). Им с площади 115 га получена урожайность 91,1 центнера с гектара. Среди комбайнеров первое место занял Геннадий Алексеевич Щербак, намолотивший 3198 тонн риса, за ним Игорь Борисович Чубенко с его достижением в 3155 тонн риса, и на третьем месте Андрей Иванович Оплачко, намолотивший 3078 тонн. 610,7 гектара риса скосил Виктор Александрович Аврамчук, занявший первое место среди жатчиков, на втором — Илья Владимирович Коваленко, скосивший 548,1 гектара, на третьем — Юрий Васильевич Дорчинец, его результат — 525,8 гектара. Среди водителей, перевозивших рис с поля на ток, на первое место вышел Алексей Евгеньевич Агалаков, его результат — 5163 тонны риса, Петр Иванович Дереза на втором месте — он перевез 3212 тонн риса, на третьем месте Александр Викторович Костенко — 3117 тонн риса. Среди водителей, перевозивших рис с тока на элеватор, места распределились так: Юрий Александрович Логинов — 4187 тонн риса, Сергей Викторович Англиковский — 4002 тонны, Михаил Сергеевич Парунов — 3637 тонн риса.

Почетными грамотами и денежными премиями награждены победители в уборке зерновых колосовых, в заготовке кормов, в перевозке кормов, в заготовке сена, механики, слесари-электрики и даже юрисконсульт. Среди награжденных более четырех десятков человек.

Праздник продолжили артисты профессиональных коллективов «Встреча», «Конфетти», «Югра». И это был короткий перерыв в круглогодичном труде работников племзавода «Красноармейский», где уже сегодня закладывается основа будущих урожаев: посеяны озимые, закладывается кормовая база, идет ремонт техники.

Любовь ЧУЦКОВА