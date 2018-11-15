Вениамин Кондратьев: «Фестиваль возвращает к истокам»

Бесплатные открытые показы кинолент XX Кубанского фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол» можно посетить в Краснодаре, в малом концертном зале Дома Кубанского казачьего хора, с 13 по 16 ноября. Завтра, в пятницу, будут подведены итоги юбилейного кинофорума, который проходит по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию народного артиста России, дважды лауреата Государственной премии, Героя труда Кубани, художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического Кубанского казачьего хора, профессора, композитора, президента «Вечевого колокола» Виктора Захарченко.

Вопросы веры и морали

На открытии «Вечевого колокола», состоявшемся в понедельник, 12 ноября, в большом зале Дома Кубанского казачьего хора, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор лично поприветствовали гостей, членов жюри и зрителей кинофорума.

— Фестиваль возвращает к истокам, которые во все времена позволяли нашему народу справляться с любыми испытаниями и трудностями, пробуждает нравственность и духовность. Мы обсуждаем вопросы веры и морали, возрождаем семейные ценности,— подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев назвал «Вечевой колокол» знаковым культурным событием, заслуживающим всесторонней поддержки. За двадцать лет фестиваль стал по-настоящему международным, собирая на одной площадке фильмы-призеры ведущих российских и зарубежных православных киноконкурсов. В нем участвуют не только российские, но и украинские, белорусские, сербские, а в этом году и болгарские, и даже грузинские кинематографисты. Таким образом, фестиваль объединяет православный мир в нынешнее непростое для славян время.

— Сегодня мы много дискутируем о путях подъема экономики,— сказал также губернатор. — Но разве это имеет смысл, если не будет роста нравственности? Безнравственное общество деньги только погубят. Здоровое общество надо формировать, опираясь на вечные ценности. Сила духа нашего народа помогла спасти мир от коричневой чумы, и мы должны всё сделать, чтобы Россия всегда была великой державой.

Как подчеркнул митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, фестиваль заслуженно получил поддержку со стороны власти, стал авторитетной площадкой для общения режиссеров, сценаристов.

— Всё начиналось со скромного кинопоказа фильмов о вере, истории православия, духовных вопросах общества. Жажда прикосновения к красоте православия через кино оказалась у кубанцев очень сильна, и поэтому фестиваль «Вечевой колокол» ждут с нетерпением каждый год,— сказал владыка.

По традиции на открытии фестиваля Кубанский казачий хор исполнил со сцены гимн Краснодарского края и гимн «Вечевого колокола» — «Иди и буди» на стихи епископа Никандра Вятского, а также новую песню Виктора Захарченко на стихи Зинаиды Гиппиус «Россия спасется, знайте!», молитву «Царю небесный».

Первый день фестиваля завершился демонстрацией двух фильмов: «Чистая победа. Сталинград» Валерия Тимощенко (Краснодар) (в прошлом году, кстати, фильм нашего знаменитого автора «Луганская область. Комбриг» был отмечен жюри в номинации «Лучшая режиссерская работа») и «Сотня. Месопотамский рейд» Василия Чигинского и Геннадия Меркулова.

Обращение к сердцу

Перед торжественной церемонией открытия «Вечевого колокола» прошла конференция с участием членов жюри фестиваля и представителей многих престижных кинофорумов, режиссеров, священников.

От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной собравшихся поприветствовал ее заместитель Григорий Жуков.

— Свою миссию — возрождение духовности, объединение творческих людей, которым не безразлично, что сегодня происходит в мире, с нами и с теми, кто живет по соседству, фестиваль выполняет с честью,— подчеркнул он.

Виктор Захарченко в своем выступлении сказал о главной цели, из-за которой вот уже двадцать лет существует фестиваль:

— Мы проводим «Вечевой колокол» с твердым убеждением, что это наше дело угодно Богу и необходимо кубанцам. Ведь фильмы, которые мы видим на нашем фестивале, обращаются к человеческим сердцам и разуму, они учат нас тому, что в жизни самое главное. Они призывают к исполнению нашего православного долга,— сказал маэстро и, перефразируя слова Евангелия, добавил: — Уверен, несмотря на усиление враждебных православному миру сил, зла на земле, врата адовы не одолеют нашу веру и она будет с нами до скончания века.

Одним из почетных гостей «Вечевого колокола» много лет является президент международного кинофорума «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев. Несмотря на большую занятость, он каждый раз приезжает на Кубань для участия в фестивале. Выступая на конференции, он в этот раз отметил:

— «Вечевой колокол» звучит, чтобы не погибла Россия! Искренне желаю, чтобы он звонил каждый год и внимание к нему со стороны всего Краснодарского края и других регионов только увеличивалось!

Гость из Беларуси, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов Республики Беларусь Сергей Катьер подчеркнул, что кубанский кинофестиваль — большое событие для всего православного мира. Жюри проводит очень тщательный отбор конкурсных работ, которые показываются в рамках кинофорума. Вот и в этом году было отсмотрено несколько сотен работ — в афишу XX «Вечевого колокола» попало всего несколько десятков.

По мнению президента международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» (г. Обнинск Калужской области) монахини Софии, которая вот уже десять лет представляет фильмы-победители своего кинофорума на кубанской земле, «Вечевой колокол» очень важен для всех, кто занимается именно православным кино. Ведь именно здесь предоставляется бесценная возможность для обмена опытом, дискуссий, поиска новых решений творческих задач.

Посвящается кубанскому казачеству

В афише нынешнего конкурса «Вечевого колокола» есть работы краснодарских авторов. Так, вчера, 14 ноября, в рамках фестиваля состоялась премьера полнометражного документального фильма члена Союза журналистов России Галины Дудкиной «Летчик милостью Божией». Эта кинолента создана по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора при участии кинематографистов Аргентины и Сербии. Повествует фильм о жизни русского летчика-аса, кубанского казака, первого главкома ВКС России генерал-майора Вячеслава Ткачева. И посвящается он всему Кубанскому казачеству. Работа над кинолентой шла шесть с половиной лет и содержит уникальные материалы.

В числе фильмов-конкурсантов работы о творчестве Виктора Гавриловича Захарченко и творческого коллектива, которым он руководит. Это киноленты, которые можно будет посмотреть зрителям 16 ноября: «Русский дух Кубанского казачьего хора» (режиссер — Анна Синицкая) и «Виктор Захарченко. Пусть мчится моя жизнь» (режиссер — Оксана Бойванова).

Победители конкурсной программы «Вечевого колокола» будут определены в одиннадцати номинациях, среди них «Гран-при», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучший детский фильм». Имена призеров будут названы в ходе церемонии закрытия фестиваля. В эти дни проходят творческие встречи кинематографистов России, Украины, Беларуси, Сербии, Грузии, Болгарии с кубанскими зрителями.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА