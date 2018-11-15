Конкретные дела во благо Кубани

Делегаты местных отделений партии, активисты партийных проектов, сторонники партии — весь кубанский партийный актив собрался на XXX конференции регионального отделения партии «Единая Россия», на которой обозначили приоритетные направления работы на 2019 год.

В конференции приняли участие руководитель фракции партии в ЗСК, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов, заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский. Вел конференцию секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.

Участники конференции рассмотрели приоритеты в работе на предстоящий период, обновили состав политсовета и избрали делегатов на предстоящий съезд «Единой России», который пройдет 7—8 декабря в Москве.

Николай Гриценко отметил, что совместная работа партийцев на всех уровнях способствовала реализации проектов, значимых для социально-экономического развития региона. По его словам, конкретные дела партии оценили жители Кубани, о чем свидетельствуют итоги осенней кампании выборов в муниципалитетах, которые прошли в этом году.

— Это яркий показатель того, что кубанцы — ответственные и неравнодушные люди, которые думают о будущем своих поселков, станиц, края и всей России,— сказал Николай Гриценко. — Теперь, основываясь на наказах избирателей, депутатам и главам местного уровня предстоит благоустраивать станицы и поселки, строить школы, детские сады и поликлиники, решать насущные проблемы граждан.

Говоря о предстоящей избирательной кампании «Осень-2019», лидер кубанских единороссов отметил важность проведения предварительного голосования.

— Предстоящая избирательная кампания будет очень масштабной. Нам предстоит избрать глав городов и сельских поселений, депутатов муниципального уровня, а их почти 6,5 тысячи. И наша главная задача — чтобы кандидаты партии понимали ответственность, которая возложена на местных депутатов, которые ближе всего к своим избирателям и тем проблемам, которые существуют на местном уровне,— сказал Николай Гриценко.

— Проекты партии «Единая Россия» сегодня объединяют многих людей: членов партии, ее сторонников и беспартийных граждан. Эта деятельность является инструментом для решения серьезных социальных и экономических проблем,— отметила Татьяна Гелуненко.

Сегодня в Краснодарском крае реализуется 14 федеральных партийных проектов. Важнейшие направления проектной работы регионального отделения партии — это благоустройство дворовых и общественных территорий, материально-техническое оснащение культурных учреждений, ремонт спортзалов в сельских школах, строительство новых школ.

Особое внимание уделяется многодетным семьям. Ведется работа в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Проводятся встречи с семьями с целью информирования о реализации демографических инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина: на базе региональной общественной приемной, местных и первичных отделений было проведено более трехсот тематических приемов для родителей.

Одним из важнейших направлений проектной работы на Кубани является социальное развитие села, проблемы аграрного сектора в рамках проекта «Российское село». Ежегодно, благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и Законодательного Собрания Краснодарского края, закладывается более двух тысяч гектаров современных садов, около десяти питомников для выращивания саженцев. На эти цели ежегодно выделяется около 500 миллионов бюджетных средств.

Благодаря совместной работе членов фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко и органов исполнительной власти края активно реализуются программы партийных проектов «Здоровое будущее», «Новая школа».

Так, запланировано строительство трех детских садов на семьсот мест в городе Анапе (один детский сад), городе Новороссийске (один детский сад), городе Сочи (один детский сад) и приобретение одного детского сада на 250 мест в городе Краснодаре, из них для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет — 240 мест.

В крае реализуется комплекс мероприятий медицинской профилактики, объединяющий на данный момент восемь крупных профилактических проектов. Проведено более ста выездных профилактических мероприятий, в которых приняло участие более трехсот тысяч кубанцев. Активно используются выездные бригадные формы работы.

На конференции была озвучена инициатива участников муниципального партийного проекта «IT-Краснодар», которую поддержал секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко: организовать в каждом местном отделении партии курсы компьютерной грамотности для лиц предпенсионного возраста. Единороссы поддержали инициативу и дали старт новому региональному партийному проекту «IT-Кубань».

Также на XXX конференции были утверждены кандидатуры делегатов XVIII съезда партии «Единая Россия». Решением конференции в состав делегации Краснодарского края избраны 23 человека.

Одна из главных целей

Если говорить о презентации партийных проектов, то проект «Новая школа» представил видение школы будущего: это и современное оборудование для физико-инженерных классов, и использование интерактивного глобуса, и робототехника.

На выставке в рамках реализации партпроекта «Здоровое будущее» ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени проф. С. В. Очаповского» презентовали аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — образно говоря, это искусственное сердце и легкое. Суть процедуры — в перекачивании крови пациента через особую мембрану. Это позволяет сердцу и легким «передохнуть», дает им время для заживления. В ЮФО этот высокотехнологичный метод лечения применяется только в Краевой клинической больнице №1. Также была представлена разработка медицинского университета: дермальный эквивалент для создания искусственной кожи с целью лечения ожогов и травм.

Участники конференции смогли ознакомиться и с фотоматериалами операций, выполненных с помощью робота Da Vinci на базе НИИ — ККБ №1.

Создание комфортных условий жизни на селе является ключевой задачей партийного проекта «Российское село». Для проекта очень важно создание рабочих мест на селе. Семья из Кореновского района поделилась опытом участия в программах развития села. В этом году они получили грант более 20 млн рублей на строительство овощехранилища.

Благоустройство жилого пространства уже как два года в приоритете у единороссов. На выставке партпроекта «Городская среда» были представлены макеты благоустройства территории ЖК «Седьмой континент». Немаловажным является создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На это направлен партийный проект «Единая страна — доступная среда». На выставке были представлены средства реабилитации, призванные облегчить жизнь и помочь людям, которые в этом нуждаются.

Партийный проект «Детский спорт» продемонстрировал кубок за победу во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации, а также книгу, посвященную спортивным объектам, построенным и строящимся на территории Краснодарского края. Был представлен макет бассейна ВДЦ «Смена», построенного в рамках партийного проекта «500 бассейнов».

На выставке партпроекта «Историческая память» участники конференции ознакомились с экспонатами, которые были найдены в результате поисковых работ, а партийный проект «Культура малой Родины» познакомил театралов с новыми постановками, сценическими костюмами театров муниципальных образований — всё это стало возможным благодаря реализации проекта.

— Одна из наших главных целей — реализация социальных партийных проектов. Успех этих проектов во многом зависит от участия граждан и имеет исключительную актуальность для современного этапа развития Кубани и всей России,— отметил Николай Гриценко.

Люди дела

Кроме этого, на XXX конференции регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось чествование лауреатов летописи «Книги добрых дел „Единой России” на Кубани».

Дипломы и статуэтки вручали руководитель фракции «Единой России» в краевом парламенте, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко и заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский.

В книгу вошел героический поступок курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сержанта, кавалера ордена Мужества Михаила Еманова. Выполняя учебный полет, на скорости более 200 километров в час самолет Л-39 столкнулся с птицей, которая пробила козырек фонаря, осколки стекла засосало в воздухозаборник единственного двигателя — и он мгновенно вышел из строя. Несмотря на приказ катапультироваться, сержант Еманов попытался посадить самолет, так как он мог рухнуть в густонаселенный район вблизи города Майкопа. При посадке выпустить шасси не удалось — только закрылки, но курсант успешно совершил посадку. «Я не на шутку испугался, но быстро взял себя в руки»,— вспоминает Михаил Еманов. На вопрос о том, почему он не катапультировался, отвечает, не задумываясь: «Я не мог рисковать — могли пострадать люди. Это было единственно правильное решение».

Эльвира Степанова — приемный родитель, руководит Общественным советом приемных семей Краснодарского края, который защищает права и законные интересы детей и приемных семей края. Является помощником Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, членом экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи, членом консультативного совета Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по вопросам оказания помощи детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Приемная семья Степановых образовалась в апреле 2007 года. В настоящее время в их семье воспитываются 12 мальчиков, из них трое — дети-инвалиды и восемь — с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее десять подопечных (в том числе выпускники) имели ограниченные возможности здоровья, но, благодаря кропотливому труду Эльвиры Константиновны и ее супруга, четырем подопечным были сняты диагнозы, препятствующие их поступлению в образовательные учреждения.

Краснодар по праву может гордиться Людмилой Беспаловой: ученый в области селекции и семеноводства зерновых культур, академик РАСХН, академик РАН является создателем 128 высококачественных и высокоурожайных сортов пшеницы и тритикале, а также полукарликовых сортов пшеницы нового поколения. Автор более трехсот научных трудов, в том числе трех монографий. Имеет свыше 120 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

В книгу также вошли добрые дела руководителя поисковой организации «Кавказ» Николая Клименко. Он организовал захоронение останков 135 советских воинов, при его содействии в 2017 году был открыт общественный музей боевой Славы «Прорыв голубой линии», а в 2018 году было установлено два памятника: Герою Советского Союза летчику В. А. Радкевичу и воинам-освободителям, погибшим за освобождение Крымского района.

— Вы делаете очень важное для нас и наших потомков дело: бережете историю родного края, воспитываете в кубанцах чувство уважения к своим корням, развиваете в них патриотизм,— отметил Николай Гриценко.

Фото Николая ШУМАКОВА