Виктория Лапина: «Государственное финансирование культуры Кубани ежегодно увеличивается»

В текущем году еще 85 учреждений культуры Кубани получили поддержку в рамках реализации государственной программы по развитию культуры. Об этом — в интервью с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной.

— Виктория Юрьевна, расскажите о государственной поддержке культуры в регионе.

— В Краснодарском крае действует государственная программа «Развитие культуры», утвержденная губернатором региона Вениамином Кондратьевым в 2015 году. Источниками ее финансирования являются средства федерального, краевого и местных бюджетов, а также во многом и внебюджетные источники.

Объем средств, выделяемых на выполнение мероприятий госпрограммы, в 2018 году составляет около 6,5 млрд рублей, что на 37,5 процента больше по сравнению с 2017 годом.

— Как расставляются приоритеты при распределении средств?

— Основная доля в данном увеличении образовалась за счет роста средств краевого и местного бюджетов на реализацию майских указов президента Российской Федерации в части поэтапного повышения заработной платы.

Краснодарский край по количеству работников культуры находится на четвертом месте в России: в отрасли сегодня трудится 26 тысяч человек! Это огромный кадровый ресурс и вместе с тем большая ответственность для администрации края по выполнению указа президента РФ о повышении заработной платы.

Отмечу, что в сравнении с прошлым годом прирост составил около 18 процентов. Сегодня средняя заработная плата работников культуры составляет более 28 тысяч рублей. Сохранение положительной динамики в этом направлении является нашей приоритетной задачей. Причем зарплаты должны повышаться не только и не столько у руководящего состава, а у всех работников отрасли — это наша принципиальная позиция.

— В последние годы также ведется активная работа по восстановлению Домов культуры — каковы успехи в этом направлении?

— Развитие культуры в сельской местности — одно из приоритетных направлений деятельности Министерства культуры региона. На Кубани действует 1087 культурно-досуговых учреждений, из них 958 учреждений клубного типа работает в сельской местности. Зачастую Дома культуры являются средоточием культурной жизни всего поселения. В культурно-досуговых учреждениях культуры Краснодарского края действует более 13 тысяч клубных формирований, которые посещает более 292 тысяч человек. Это те люди, которые занимаются творчеством по велению души, в свободное от учебы и работы время, те, для кого важно каждый день прикасаться к искусству и быть частью большой семьи культуры Кубани. А для нас важно, чтобы им было не только интересно, но и комфортно заниматься любимым делом.

Государственное финансирование культуры Кубани ежегодно увеличивается, и в результате реализации госпрограммы «Развитие культуры» за три года значительно вырос объем субсидий на ремонт и укрепление материально-технической базы Домов культуры, детских школ искусств, театров и кинотеатров. Так, из всех уровней бюджетов в 2015 году было выделено 15 млн рублей, поддержку получило пять учреждений культуры, в 2016 году — 52,5 млн рублей (14 учреждений культуры), в 2017 году — 254,7 млн рублей (65 учреждений культуры). В 2018 году выделено уже 329 млн рулей. Средства направлены семидесяти муниципальным образованиям Краснодарского края (районам, городским и сельским поселениям) на ремонт и модернизацию 85 учреждений культуры. То есть видим, что финансирование соответствующих работ увеличено более чем в двадцать раз!

На эти средства осуществляется ремонт зданий, приобретение кресел для зрительных залов, оборудования сцены, закупка современных звуковых и видеопроекционных систем, мебели, музыкальных инструментов. Список можно продолжать...

— Какие наиболее значимые события ждут кубанцев этой осенью?

— В День народного единства — 4 ноября в Краснодаре открылся исторический парк «Россия — моя история», который является частью масштабного проекта, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Те, кто бывает в районе выставочного комплекса «Экспоград Юг» или выезжает из Краснодара в сторону Ейска, Ростова, наверняка обращают внимание на новое здание по улице Дзержинского. Его нельзя не заметить: окрашенные в цвета триколора стены видны издалека. Это и есть уникальный выставочный павильон площадью 7,5 тысячи квадратных метров.

«Россия — моя история» — это выставочный проект, посвященный истории России, и новый способ экспонирования в рамках выставочной деятельности музейных учреждений. Это не просто музей или комплекс выставок, а целый мультимедийный исторический парк. Его постоянная экспозиция в близком и понятном нашей молодежи формате — с применением лайтбоксов, коллажей, проекторов, планшетных компьютеров, сенсорных столов и экранов расскажет об истории России с древнейших времен до сегодняшнего дня.

Мультимедийный парк будет функционировать в качестве отдела Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств. Уже подобран штат общей численностью 65 человек, включая основной и вспомогательный персонал, проходит обучение экскурсоводов. Параллельно идет заливка интерактивного содержания и благоустройство территории.

Исторический парк имеет все шансы стать не только ярким событием в культурной жизни нашего региона, но и мощной частью городского образовательного кластера, а также местом для творческих встреч молодежи. Школьникам и студентам будут предоставлены программы посещения и обзорные экскурсии на льготных условиях. Кроме того, экскурсии в историческом парке будут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Кто работал над содержательной частью проекта?

— Работа над региональным контентом «живого учебника истории» была поручена Министерству культуры Краснодарского края. Над проектом работала большая команда специалистов: это историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике и многие другие. Все вместе мы трудились над тем, чтобы история Кубани перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование.

Проделана на самом деле масштабная работа, которую уже совсем скоро смогут увидеть и оценить все желающие. Добавлю лишь только, что наш контент без преувеличения уникален, как и исторический путь Кубани, богатый событиями и удивительными личностями.

— Какие еще важные события в музейной и экспозиционно-выставочной деятельности вы бы отметили в этом году?

— Государственные и муниципальные музеи Кубани только в первом полугодии 2018 года посетило более 1 млн 200 тыс. человек. В крае действует шестьдесят государственных и муниципальных музеев.

Главные мероприятия всей отрасли культуры в этом году посвящены героической дате — 75-летию освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков.

В музейной жизни Кубани таким событием стал большой проект, стартовавший в январе, «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц», который завершится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — 9 мая 2020 года. В его рамках в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына запланировано 75 просветительско-познавательных мероприятий для молодежи, связанных с основными датами Великой Отечественной войны. Проект реализуется при участии Краснодарской краевой научной библиотеки имени А. С. Пушкина, Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино», Государственного архива Краснодарского края, Центра документации новейшей истории региона и историко-краеведческих музеев муниципальных образований края.

Кульминацией празднований героической даты стало торжественное мероприятие в музее боевой техники под открытым небом «Военная горка» в Темрюке. Лучшие творческие коллективы Кубани подготовили театрализованный концерт с элементами масштабной реконструкции событий освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ «Летопись Победы», в котором приняло участие более тысячи артистов. А в течение всего дня на территории Темрюкского района вдоль дорог, ведущих к музею, были оформлены тематические театрализованные площадки, экспонировались выставки, иллюстрирующие жизнь и быт фронтовиков времен освобождения Краснодарского края. Это на самом деле грандиозных масштабов проект, в котором приняли участие все муниципальные образования региона, рассказывая свою историю освобождения. Здесь был и военный госпиталь, и кинотеатр военных лет под открытым небом, и реконструкции проводов на фронт, на интерактивной площадке «Фронтовая почта» можно было написать письмо из настоящего в прошлое, сложив его в форме треугольника, здесь был представлен даже макет знаменитого мемориала «Малая Земля» и многое другое.

Среди наиболее значимых проектов также можно отметить выставку Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко «Фронтовые дороги. 1943», посвященную 75-летию со дня освобождения Кубани и Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков.

К 75-летию освобождения Кубани в рамках проекта «Минувших дней святая память» в Новороссийском историческом музее-заповеднике состоялась знаковая фондовая выставка о художниках-защитниках Малой Земли «Нарисуйте наши судьбы».

Важным событием также стало открытие Фелицынского зала и выставки «Живая летопись: из коллекций Кубанского войскового музея (1879—1912)» в Краснодарском государственном историко-археологическом музее. Зал стал не только экспозиционной площадкой, но и просветительским центром музея. Здесь проходят лекции, конференции, круглые столы, научные дискуссии.

— Важным событием библиотечной жизни стало открытие трех новых филиалов краевой библиотеки для слепых имени А. П. Чехова. Расскажите об этом и вообще о том, любят ли кубанцы читать.

— Безусловно, на Кубани читать любят. Сегодня пользователями наших библиотек являются более 1 млн 800 тысяч человек, то есть каждый третий житель Кубани — читатель общедоступных библиотек. Сеть библиотек края объединяет более тысячи учреждений. В пользование читателям предоставлены библиотечные фонды из почти 23 млн книг.

А расширение сети филиалов Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова — на самом деле событие знаковое. Ежегодно ее посещает более 6,5 тысячи человек, и теперь число читателей обязательно возрастет. Помимо филиалов в Армавире, Ейске и Лабинске в этом году начали работу также филиалы в Геленджике, Тихорецке и Новороссийске. Это наша победа и большой вклад в благое дело не только расширения читательской аудитории Кубани, но и создания соответствующих условий и самой возможности прикоснуться к волшебному миру литературы всем желающим, без каких бы то ни было ограничений.

— Открываются не только филиалы библиотек, но и модернизированные кинотеатры. Каковы успехи в этом направлении?

— Кино — один из любимых видов искусства кубанцев. Так, в прошлом году в кинозалах Кубани побывало более 10 млн зрителей, а валовой сбор от продажи кинобилетов составил 2,4 млрд рублей. Это лучшие показатели работы киноотрасли края за последние двадцать лет! Кроме того, уже не первый год наш регион с большим отрывом лидирует в общероссийском рейтинге участников акции «Ночь кино». Так, по данным Фонда кино, в этом году акция собрала всего по России около 800 тысяч зрителей, 290 тысяч из которых — это кубанские кинолюбители!

По кинотеатрам же сегодня в целом картина такая: в Краснодарском крае работает 70 кинотеатров на 185 кинозалов, из них сорок кинотеатров муниципальные, один — государственное учреждение, остальные — негосударственные. Мы гордимся тем, что нам в крае, в одном из немногих регионов России, удалось сохранить муниципальную киносеть.

В 2006 году наше министерство, тогда еще Департамент культуры, инициировало принятие закона «О кинематографии в Краснодарском крае», благодаря которому удалось сохранить муниципальные кинотеатры и удержать профессиональные кадры киноотрасли. Так в регионе были созданы и благоприятные условия для развития негосударственного сектора проката и кинопоказа. Продолжила деятельность и государственная кинопрокатная организация «Кубанькино», которая сегодня осуществляет репертуарное планирование более ста кинозалов в Краснодарском крае и шести кинозалов в других регионах России.

В 2010 году Министерство культуры Краснодарского края инициировало принятие краевой целевой программы «Развитие инфраструктуры кинопоказа». Благодаря этому до 2015 года более 126 миллионов рублей из средств краевого бюджета было направлено на переоснащение 26 кинозалов. А ремонтировались кинотеатры за счет средств муниципальных бюджетов.

Кроме того, с декабря 2015 года федеральную поддержку кинотеатрам оказывает Фонд кино, который проводит конкурсный отбор организаций, осуществляющих кинопоказ, в целях выделения средств на создание условий для показа национальных фильмов в малых населенных пунктах России. В результате за счет федеральных средств всего в крае уже модернизировано четырнадцать кинозалов.

До конца 2018 года на Кубани откроется еще восемь модернизированных кинозалов!