Такие дела

Адвокат Наталия Александровна Жданович является членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов с 2000 года и с этого времени постоянно работает адвокатом в Октябрьском филиале г. Краснодара (ранее — юридическая консультация Октябрьского района). Она выросла в семье юристов и другой профессии для себя с детства не представляла. От своей профессии получает огромное наслаждение, особенно когда может помочь в борьбе с несправедливостью и отстоять права. Награждена золотой медалью «За высокие профессиональные достижения» Ассоциации адвокатских палат ЮФО и СКФО.

Суд постановил: доли супругов неравны

У адвоката, как высококвалифицированного специалиста в области права, большая сфера деятельности: надо собрать все доказательства и предоставить их суду в гражданском процессе. Для этого приходится поднимать архивные документы, искать свидетелей событий двадцати-, тридцатилетней давности.

По делу о разделе имущества обратился гражданин Л. Он сообщил адвокату, что с женой они не живут, уже более десяти лет не ведут совместного хозяйства, она даже не пускает его в их квартиру. Он работает сторожем и вынужден жить в сторожке в гаражном кооперативе.

Несколько лет человек, у которого есть законное жилье, существовал, не имея своего угла. Терпению есть предел, да и жизненные обстоятельства складывались так, что он решил изменить свою «бездомную» жизнь, а для этого развестись и выделить свою часть квартиры. Бывшая жена не возражала расторгнуть брак, но при этом в ультимативной форме потребовала поделить квартиру пополам. Возник спор, где каждая сторона, подключив адвокатов, отстаивала в суде свои интересы и права.

Предыстория у этих событий рядовая, обычная для многих семей, но интересная своими деталями. Гражданин Л. в советское время, в конце восьмидесятых годов, вступил в жилищно-строительный кооператив. Чтобы его приняли в члены ЖСК, необходимо было заплатить взнос — 40 процентов от стоимости будущего жилья, что он и сделал. Сумма по тем временам была немаленькая. Через полгода после этого он женился, и оставшийся пай супруги выплачивали уже вместе. Когда квартира была достроена, она стала считаться совместной собственностью, хотя очевидно, что вклад каждого из супругов был не одинаковым. И это предстояло доказать в суде при разделе имущества.

Поэтому спустя более трех десятилетий мужчина стал искать квитанцию об уплате того самого первого взноса и вспомнил, что хранился этот приходный ордер где-то в квартире среди семейных бумаг. Вторая сторона спора — бывшая жена, разумеется, не собиралась предоставлять ему доступ к ним. Адвокат обратилась в государственные архивы, в результате кропотливых поисков нашла общий список членов жилищно-строительного кооператива, датированный 1980 годом, но это не дало бы в суде положительного результата, так как брак был заключен раньше — в январе 1979 года. Другие документы за давностью разыскать не удалось. Тогда адвокат опросила жильцов того самого дома, у некоторых сохранились квитанции кооператива 1978—1979 годов. Так через соседей по дому был найден старый устав ЖСК, в котором написано, что решение о начале строительства дома принято в 1977 году, а в 1978 году кооператив был официально зарегистрирован. На суд был приглашен председатель кооператива, которая подтвердила сроки начала строительства и сбора вступительных взносов. Так стараниями адвоката по крупицам была собрана информация о том, что гражданин Л. первый вступительный взнос сделал еще до заключения брака и, следовательно, это не может считаться общим имуществом.

В результате собранных доказательств суд признал общим имуществом только часть денежных средств, выплаченных за квартиру, а первоначальный взнос — это добрачное имущество гражданина Л. Поэтому квартира между бывшими супругами судом была поделена следующим образом: ¾ составляла доля мужа и ¼ доля причиталась жене.

Элина БОРИСОВА