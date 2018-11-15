Берегите жилье от пожара!

В связи с ростом количества пожаров в зданиях жилого сектора на территории муниципального образования город Краснодар Государственный пожарный надзор призывает граждан быть предельно бдительными и осторожными при обращении с отопительными приборами и печным отоплением.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям следить за ними;

— располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

— топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

— производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

— перекаливать печи;

— устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины — своевременно заделывать.

Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже одного раза в три месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях — периодически необходимо проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для того, чтобы вовремя заметить образовавшиеся трещины, которые и являются источниками пожара.

Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал усадку, а печь, установленная на отдельный фундамент, не оседает. Вследствие этого разделки, расположенные на дымоходе, оказываются выше сгораемых конструкций перекрытий и чердака, что также нередко приводит к возгоранию.

Для того чтобы при использовании электронагревательных приборов не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить:

— без необходимости не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если вы уходите из дома, то выключайте их из сети;

— ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы;

— ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами; особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами;

— исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;

— соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки;

— не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;

— не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

— замените оголенные и ветхие электрические провода;

— не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;

— соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или опрессовки.

— не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.

Чтобы при использовании электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует придерживаться некоторых правил:

— одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;

— если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники, это признак слабых контактов; лучший способ предотвратить скорый пожар — заменить розетку; помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов;

— не используйте в быту дешевые розетки и удлинители — они многократно увеличивают риск пожара; не экономьте на безопасности — покупайте только сертифицированную электрофурнитуру;

— если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика.

ОНДиПР ПО г. Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю