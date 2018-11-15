ОНФ в Краснодарском крае принял участие в акции «Зарядка с чемпионом»

В рамках проекта «Легенды спорта – детям» активисты Общероссийского народного фронта на Кубани подготовили и приняли участие во всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». Мероприятие прошло в Краснодаре и было направлено на привлечение детей школьного возраста и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризацию здорового образа жизни, обеспечение преемственности поколений и спортивно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Зарядку провели победители первенства России и Европы, призеры мировых соревнований по кик-боксингу Алексей Кучеренко и Вадим Ширимет.

Перед зарядкой чемпионы рассказали школьникам о том, как они пришли в большой спорт, как сложно иногда с утра заставить себя начать выполнять обычную зарядку, и о том, как важно следить не только за своей физической формой, но и за моральным духом и воспитанием.

«Очень здорово, что у нас в крае при поддержке Народного фронта проводятся подобные акции, ведь только своим собственным примером и примером наших отцов мы сможем доказать молодежи важную роль спортивного воспитания», – прокомментировал победитель первенства России, призер первенства Европы, победитель Кубка мира по кик-боксингу Вадим Ширимет.

Комплекс упражнений, подготовленный спортсменами, был направлен на поднятие настроения, жизненной энергии, а также разогрев, укрепление и растяжку всех групп мышц.

«Пример ребят, молодых чемпионов, очень показателен для сегодняшней молодежи, ведь в свои 18-19 лет они уже добились признания не только на российском, но и мировом уровне. Конечно нашей молодежи необходимо знать и равняться только на лучших, тем более что Кубань всегда отличалась высоким уровнем подготовки спортсменов практически во всех дисциплинах. Мы можем помочь нашей молодежи определиться с выбором спортивной секции в рамках акции ОНФ «Зарядка с чемпионом», – отметил эксперт ОНФ, модератор тематической площадки Народного фронта «Образование» в Краснодарском крае Александр Звягин.

Напомним, что в «майском указе» президент России определил национальные цели развития нашей страны до 2024 г., и огромное внимание было уделено массовому спорту, а именно увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и увеличению до 55% граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Активисты Народного фронта продолжат серию спортивных мероприятий в крае в целях формирования и популяризации здорового образа жизни не только подрастающего, но и старшего поколения жителей Кубани.