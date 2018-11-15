Новогодние полмиллиона

Полмиллиона туристов планируют принять в Сочи на новогодние праздники. Такие данные привел начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергей Доморат.

- Согласно нашим прогнозам, с конца декабря по середину января муниципалитет посетит 500 тысяч отдыхающих. Больше всего, конечно, примет горный кластер - 350 тысяч, остальные туристы приедут в прибрежный. Продажи путешествий в новогодний Сочи в этом году сильно подскочили в конце лета, в сентябре был спад. Сейчас спрос вновь вырос, глубина продаж очень хорошая, - отметил Сергей Доморат.

Старт сезона катания на крупнейшем горном курорте Сочи «Роза Хутор» намечен на 14 декабря. В этом году любителям лыж и сноубордов здесь будет доступно более ста километров трасс.

Ирина СИЗОВА