Кредитование Банком проведения сезонно-полевых работ

В Краснодарском крае аграрии собрали рекордный урожай зерновых. Высоким показателям способствовали меры государственной поддержки АПК и своевременное финансирование РСХБ сезонных работ. Об условиях кредитования сельхозтоваропроизводителей рассказал директор Краснодарского филиала РСХБ Тембот Кумпилов.

На каких условиях Банк предоставляет кредиты на проведение сезонных работ?

В этом году аграрии своевременно провели сезонные работы, что позволило им обеспечить потребности в сельхозпродукции внутреннего рынка и увеличить объемы экспорта. Повышение качества сезонных работ и высокий урожай создают основу стабильного развития отрасли и укрепления экспортного потенциала.

Поэтому Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию этого направления. Банк снизил ставки по кредитам до минимально допустимого уровня. Кроме того, действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых.

Все это позволило аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

Что касается цифр, то в текущем году Краснодарский филиал РСХБ предоставил аграриям 22,5 млрд рублей. В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель филиала составляет 4,4 млрд рублей.

В наших планах продолжить кредитование сезонных работ и в следующем году. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы полностью удовлетворить спрос заемщиков на данный вид кредитования, и мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону.

Проведение сезонных работ требует соблюдения оптимальных сроков. Как долго Банк рассматривает заявки от сельхозтоваропроизводителей?

В зависимости от сроков подготовки минимального пакета документов заемщиками время рассмотрения заявок может варьироваться. Превышение нормативного срока возможно только в случаях обращения заемщиков с тяжелым финансовым положением. При этом Банк не отказывает заемщику по формальным критериям его несоответствия установленным требованиям. В таком случае мы совместно с клиентом осуществляем структурирование кредитной сделки на основе индивидуального подхода. Также мы идем

навстречу сельхозпроизводителям и помогаем им дорабатывать документы для получения кредита, а это тоже требует времени.

Индивидуальный подход даже при решении самых сложных вопросов давно стал визитной карточной Банка в регионе. В 2019 году Россельхозбанк сохранит позиции лидера в финансировании АПК Кубани и предоставит аграриям необходимый объем доступных кредитных ресурсов.

Какие виды обеспечения принимает Банк по кредитам для заемщиков АПК?

В своей практике Россельхозбанк использует все виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе залог недвижимого и движимого имущества, банковскую гарантию, гарантию Корпорации МСП, государственную гарантию субъекта Российской Федерации или гарантию муниципального образования.

Несмотря на достаточно высокие риски, Банк также принимает в залог продукцию будущего урожая, имущество, обремененное правом залога Банка (последующий залог) и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая, что все это низколиквидные виды залога, как правило, они принимаются кредитными организациями в качестве дополнительного обеспечения. Россельхозбанк же берет их в качестве основного.

Кроме того, если говорить об инвестиционных кредитах, то существует ряд продуктов, предусматривающих приобретение имущества за счет кредитных средств под их же залог, без предоставления дополнительного обеспечения.