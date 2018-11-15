«Семейный подряд» должников

В Успенском районе Краснодарского края судебным приставам пришлось столкнуться с семьей настолько дружной, что даже долг муж и жена имели один на двоих. Взяв в банке кредит, ячейка общества не утруждала себя ни своевременным погашением долга, ни выплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. Кредитор, ПАО «Банк Первомайский» обратился в суд, который вынес постановление о взыскании с четы более 170 тысяч рублей. После этого исполнительные документы в отношении супругов поступили к приставам, которые объединили их в сводное исполнительное производство и приступили к взысканию.

Верные себе, муж и жена проигнорировали действия представителей закона и не стали погашать долг в срок, предусмотренный для добровольного исполнения, хотя приставы их соответствующим образом об этом уведомили. Тогда работники Успенского РОСП перешли к мерам принудительного характера: выявив у супругов наличие недвижимого имущества, вынесли постановление о запрете регистрационных действий. Это было сделано вовремя, так как неплательщики как раз собирались продать имущество. А, узнав о запрете, семейная пара в кратчайшие сроки изыскала средства для погашения долга в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.